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Μέσα από τα συντρίμμια και τη λάσπη της καταστροφικής πλημμύρας στο Νεπάλ, μια 94χρονη γυναίκα βρέθηκε ζωντανή, σε μια διάσωση που μοιάζει με θαύμα. Η Γκουνακεσάρι Μποχάρα ανασύρθηκε από τα ερείπια οίκου φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή Ρασούβα, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς από το φονικό κύμα νερού και λάσπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 94χρονη ήταν η μοναδική επιζήσασα μεταξύ των τροφίμων και του προσωπικού του ιδρύματος. Η εικόνα της, καλυμμένης με λάσπη και εξαντλημένης, την ώρα που μεταφέρεται σε ασφαλές σημείο, συγκλονίζει και έχει γίνει ένα από τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της τραγωδίας.

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🚨🇳🇵 MIRACLE IN NEPAL!



A 105-YEAR-OLD WOMAN has reportedly been rescued alive after being trapped beneath the rubble of her home for around 24 HOURS.



At 105, she survived what many would never survive. 🙏❤️



ABSOLUTELY INCREDIBLE. A TRUE MIRACLE! 🙌🇳🇵 pic.twitter.com/AOBVJGTH0v — American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) August 28, 2026

The defining image of the flooding disaster thus far is that of an elderly woman covered in sludge as she is carried to safety by a younger man. The woman has been identified by British newspaper The Times as Gunakeshari Bohara, a 94-year-old and sole survivor from a… pic.twitter.com/NWXfsz37NY August 28, 2026

Ο εντοπισμός της έγινε από άνδρες του στρατού του Νεπάλ, οι οποίοι χρησιμοποίησαν εκσκαφέα για να την απεγκλωβίσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Kathmandu Trauma Centre για ιατρική περίθαλψη.

Η ηλικιωμένη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους γιατρούς, ενώ η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε αργότερα από συγγενικό της πρόσωπο. Το γεγονός ότι επέζησε, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι που βρίσκονταν στο ίδρυμα έχασαν τη ζωή τους, χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ως μια εξαιρετικά σπάνια και σχεδόν ανεξήγητη περίπτωση.