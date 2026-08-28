Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

Περισσότεροι από 9.000 διασώστες επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες.

Επιστήμονες προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς η στάθμη της λίμνης που δημιουργήθηκε από τα φερτά υλικά ανεβαίνει, απειλώντας την ασφάλεια των κατοίκων.

Η UNICEF επισημαίνει τις αυξημένες ανάγκες για βοήθεια, τονίζοντας ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά επλήγησαν άμεσα από τη βιβλική αυτή καταστροφή στην περιοχή.

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Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.

Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

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Τα νέα στοιχεία του Συμβουλίου Τουρισμού του Νεπάλ αναφέρουν ότι μεταξύ των 667 αγνοουμένων περιλαμβάνονται 127 Νεπαλέζοι επισκέπτες.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι κάτοικοι της περιοχής που αγνοούνται περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Κινέζοι υπήκοοι συγκαταλέγονται στους αγνοούμενους στο Νεπάλ.

If this is the condition of the rocks, just imagine what the people of Nepal must have gone through, Oh God pic.twitter.com/jFnksP9Edj — Prayag (@theprayagtiwari) August 27, 2026

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Από ποιες χώρες είναι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι – Αναλυτικά οι αριθμοί

Νεπάλ: 469 νεκροί, ενώ στους 667 αγνοούμενους περιλαμβάνονται 127 Νεπαλέζοι επισκέπτες.

469 νεκροί, ενώ στους 667 αγνοούμενους περιλαμβάνονται 127 Νεπαλέζοι επισκέπτες. Κίνα: Σχεδόν 100 Κινέζοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Στην κινεζική πλευρά των συνόρων αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι, εκ των οποίων 260 αλλοδαποί. Τρεις άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί στο Θιβέτ.

Σχεδόν 100 Κινέζοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Στην κινεζική πλευρά των συνόρων αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι, εκ των οποίων 260 αλλοδαποί. Τρεις άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί στο Θιβέτ. Ινδία: 178 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 11 έχουν διασωθεί.

178 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 11 έχουν διασωθεί. ΗΠΑ: 90 Αμερικανοί πολίτες αγνοούνται και τρεις έχουν διασωθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι Αμερικανών.

90 Αμερικανοί πολίτες αγνοούνται και τρεις έχουν διασωθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι Αμερικανών. Ουκρανία: 56 Ουκρανοί καταγράφονται ως «χωρίς επικοινωνία», χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς.

56 Ουκρανοί καταγράφονται ως «χωρίς επικοινωνία», χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς. Μαλαισία: 51 Μαλαισιανοί αγνοούνται.

51 Μαλαισιανοί αγνοούνται. Αυστραλία: 39 Αυστραλοί υπήκοοι αγνοούνται.

39 Αυστραλοί υπήκοοι αγνοούνται. Ηνωμένο Βασίλειο: 33 άνθρωποι αγνοούνται.

33 άνθρωποι αγνοούνται. Καναδάς: 25 Καναδοί περιλαμβάνονται στους αγνοούμενους, ενώ η καναδική κυβέρνηση ερευνά την τύχη 30 Καναδών και μόνιμων κατοίκων σε Νεπάλ και Θιβέτ.

25 Καναδοί περιλαμβάνονται στους αγνοούμενους, ενώ η καναδική κυβέρνηση ερευνά την τύχη 30 Καναδών και μόνιμων κατοίκων σε Νεπάλ και Θιβέτ. Νότια Κορέα: Εννέα εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο αγνοούνται, ενώ τέσσερις Νοτιοκορεάτες έχουν διασωθεί.

If this is the condition of the rocks, just imagine what the people of Nepal must have gone through, Oh God pic.twitter.com/jFnksP9Edj — Prayag (@theprayagtiwari) August 27, 2026

Αγωνία για νέα κατολίσθηση και πλημμύρες

Πέρα από τις ήδη τεράστιες καταστροφές, επιστήμονες στο Νεπάλ και το Θιβέτ ανησυχούν για το ενδεχόμενο να σημειωθούν νέα επικίνδυνα φαινόμενα.

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει μεταβάλει το έδαφος στις ορεινές περιοχές, αυξάνοντας τους φόβους για νέες κατολισθήσεις. Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο μιας νέας φονικής πλημμύρας.

Η κατολίσθηση έχει φράξει την κοίτη ενός ποταμού με μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Ως αποτέλεσμα, έχει σχηματιστεί λίμνη, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει σταδιακά.

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Οι φόβοι είναι ότι η λίμνη ενδέχεται να υπερχειλίσει ακόμη και μέσα στα επόμενα 24ωρα, προκαλώντας νέα καταστροφή. Για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | ÇİN 🇨🇳 |



BİNLERCE İNSAN CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ, KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ.



Herkes yağmur yağmadan bu Selin nasıl olduğunu konuşuyor?



🛘 Saniyeler içinde kütle sel her şeyi alıp götürdü, köyler yok oldu, insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri… pic.twitter.com/WOsC6asvwB — Said Ercan 🇹🇷 🌍 (@saidercan) August 26, 2026

Διεθνής βοήθεια και γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης στις πληγείσες περιοχές

Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται για την παροχή βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η αποστολή οκτώ τόνων ανθρωπιστικού υλικού. Βοήθεια ετοιμάζονται να στείλουν, μεταξύ άλλων, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Βρετανία και ο Καναδάς.

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Την ίδια ώρα, η UNICEF προειδοποιεί για τις τεράστιες ανάγκες των παιδιών που επλήγησαν από την καταστροφή, επισημαίνοντας ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.

Floodwaters swallowing an entire village and houses collapsing under the force of the disaster as deadly floods hit Tibet and Nepal pic.twitter.com/UgrryWtZBu Advertisement August 26, 2026

Στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης. Περισσότεροι από 9.000 στρατιώτες, αστυνομικοί και διασώστες επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό επιζώντων και αγνοουμένων.

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Οι συγγενείς των αγνοουμένων συνεχίζουν να αναζητούν πληροφορίες για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, ενώ οι έρευνες διεξάγονται μέσα σε τόνους λάσπης και σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές.

Η κατάρρευση παγετώνα πίσω από τη φονική πλημμύρα

Οι έως τώρα επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η καταστροφή ενδέχεται να ξεκίνησε από την αποκόλληση τμήματος παγετώνα, προκαλώντας τεράστια μετακίνηση πάγου και βράχων. Τα υλικά κατέληξαν στον ποταμό Lhende Khola, δημιουργώντας ένα ισχυρό κύμα λάσπης και νερού που σάρωσε δρόμους, υποδομές και οικισμούς.

🇳🇵🚨 The USGS says that the seismic signal initially recorded as an earthquake in Nepal was actually caused by a powerful landslide: an avalanche of ice and rock from a glacier, and not by a natural tectonic movement. pic.twitter.com/L7q3nrXo0f Advertisement August 26, 2026

Αρχικά, το φαινόμενο είχε αποδοθεί σε σεισμική δόνηση. Ωστόσο, η αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS αναθεώρησε την εκτίμησή της, αποδίδοντας την καταστροφή σε κατάρρευση παγετώνα και την επακόλουθη ροή συντριμμιών.

Τι γίνεται όταν υποχωρεί ο πάγος και η σχέση με την κλιματική αλλαγή

Η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις καταρρεύσεις παγετώνων είναι πιο σύνθετη από μια απλή σύνδεση με την «απότομη υπερθέρμανση». Η άνοδος της θερμοκρασίας δεν ευθύνεται απαραίτητα άμεσα για κάθε κατολίσθηση ή κατάρρευση, μπορεί όμως να επηρεάζει τις συνθήκες που κάνουν τα ορεινά οικοσυστήματα πιο ευάλωτα.

Η υποχώρηση των παγετώνων οδηγεί σε απώλεια πάγου, ενώ το νερό από το λιώσιμο μπορεί να δημιουργεί ή να αυξάνει το μέγεθος παγετωνικών λιμνών. Συχνά, αυτές συγκρατούνται από φυσικά φράγματα, γνωστά ως μοραίνες, δηλαδή συσσωρεύσεις πετρωμάτων, χαλικιών, άμμου και άλλων υλικών που μεταφέρει ο παγετώνας.

Σε αντίθεση με ένα τεχνητό φράγμα, μια μοραίνη δεν αποτελεί συμπαγή κατασκευή και μπορεί να διαβρωθεί ή να υποχωρήσει. Αν ένας όγκος πάγου ή μια κατολίσθηση πέσει μέσα στην παγετωνική λίμνη, μπορεί να προκαλέσει τεράστιο κύμα και να οδηγήσει σε υπερχείλιση ή καταστροφή του φυσικού φράγματος.

Τότε απελευθερώνονται απότομα τεράστιες ποσότητες νερού, προκαλώντας το φαινόμενο GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), δηλαδή ξαφνική πλημμύρα από την κατάρρευση φυσικού φράγματος παγετωνικής λίμνης.