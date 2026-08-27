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Η αμερικανική γεωλογική υπηρεσία απέδωσε το φαινόμενο σε αποκόλληση πάγου, αναθεωρώντας τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για σεισμική δόνηση.

Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την υποχώρηση των παγετώνων και τη δημιουργία ασταθών παγετωνικών λιμνών, οι οποίες απειλούνται από κατολισθήσεις και κατάρρευση φυσικών φραγμάτων.

Επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν ότι το σύστημα Ινδοκούς-Ιμαλαΐων θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό, αυξάνοντας σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης καταστροφικών πλημμυρών.

Υπολογιστικά μοντέλα παρακολουθούν ήδη επικίνδυνες λίμνες, επιβεβαιώνοντας ότι μικρές αστοχίες σε μεγάλο υψόμετρο μπορούν να εξελιχθούν σε αλυσιδωτές καταστροφές μεγάλης κλίμακας.

Οι ερευνητές έχουν καταγράψει εκατοντάδες παρόμοια περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή επιστημονική παρακολούθηση των ορεινών οικοσυστημάτων.

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Μέσα σε λίγα λεπτά, ένας ολόκληρος ορεινός όγκος μπορεί να μετατραπεί σε έναν φονικό χείμαρρο πάγου, βράχων, λάσπης και νερού, παρασύροντας ό,τι βρεθεί στο πέρασμά του. Αυτό αποτυπώνει εντυπωσιακά προσομοίωση που δείχνει τη δύναμη μιας κατάρρευσης παγετώνα, με το φαινόμενο να αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα μετά τη φονική καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ στις 26 Αυγούστου.

Οι έως τώρα επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η καταστροφή ενδέχεται να ξεκίνησε από την αποκόλληση τμήματος παγετώνα, προκαλώντας τεράστια μετακίνηση πάγου και βράχων. Τα υλικά κατέληξαν στον ποταμό Lhende Khola, δημιουργώντας ένα ισχυρό κύμα λάσπης και νερού που σάρωσε δρόμους, υποδομές και οικισμούς.

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Αρχικά, το φαινόμενο είχε αποδοθεί σε σεισμική δόνηση. Ωστόσο, η αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS αναθεώρησε την εκτίμησή της, αποδίδοντας την καταστροφή σε κατάρρευση παγετώνα και την επακόλουθη ροή συντριμμιών.

🇳🇵🚨 The USGS says that the seismic signal initially recorded as an earthquake in Nepal was actually caused by a powerful landslide: an avalanche of ice and rock from a glacier, and not by a natural tectonic movement. pic.twitter.com/L7q3nrXo0f August 26, 2026

Όταν υποχωρεί ο πάγος, αποσταθεροποιείται ολόκληρο το βουνό

Η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις καταρρεύσεις παγετώνων είναι πιο σύνθετη από μια απλή σύνδεση με την «απότομη υπερθέρμανση». Η άνοδος της θερμοκρασίας δεν ευθύνεται απαραίτητα άμεσα για κάθε κατολίσθηση ή κατάρρευση, μπορεί όμως να επηρεάζει τις συνθήκες που κάνουν τα ορεινά οικοσυστήματα πιο ευάλωτα.

Η υποχώρηση των παγετώνων οδηγεί σε απώλεια πάγου, ενώ το νερό από το λιώσιμο μπορεί να δημιουργεί ή να αυξάνει το μέγεθος παγετωνικών λιμνών. Συχνά, αυτές συγκρατούνται από φυσικά φράγματα, γνωστά ως μοραίνες, δηλαδή συσσωρεύσεις πετρωμάτων, χαλικιών, άμμου και άλλων υλικών που μεταφέρει ο παγετώνας.

#Enterate Esta es la secuencia de los cuatro momento que desencadenaron terrorífico aluvión entre China y Nepal



Escucha la ruptura de un glaciar en el Tíbet que provoca inundaciones devastadoras en las zonas fronterizas de Nepal.



Debido al peso del agua, se colapsaron las… pic.twitter.com/KhbxnZEJdj — Lilia Torrentera G. (@LTorrenter16328) August 26, 2026

Όταν ένα φυσικό φράγμα καταρρέει

Σε αντίθεση με ένα τεχνητό φράγμα, μια μοραίνη δεν αποτελεί συμπαγή κατασκευή και μπορεί να διαβρωθεί ή να υποχωρήσει. Αν ένας όγκος πάγου ή μια κατολίσθηση πέσει μέσα στην παγετωνική λίμνη, μπορεί να προκαλέσει τεράστιο κύμα και να οδηγήσει σε υπερχείλιση ή καταστροφή του φυσικού φράγματος.

Τότε απελευθερώνονται απότομα τεράστιες ποσότητες νερού, προκαλώντας το φαινόμενο GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), δηλαδή ξαφνική πλημμύρα από την κατάρρευση φυσικού φράγματος παγετωνικής λίμνης.

Τα Ιμαλάια θερμαίνονται ταχύτερα

Οι επιστημονικές ενδείξεις για την περιοχή είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2026 αναφέρει ότι το σύστημα Ινδοκούς-Ιμαλαΐων θερμαίνεται περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ η απώλεια παγετώνων και οι αλλαγές στο μόνιμα παγωμένο έδαφος αυξάνουν τους γεωλογικούς κινδύνους.

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Άλλη μελέτη του 2026 σημειώνει ότι η υποχώρηση της κρυόσφαιρας των Ιμαλαΐων οδηγεί στη δημιουργία και επέκταση παγετωνικών λιμνών και αυξάνει τον κίνδυνο GLOF.

Οι ερευνητές έχουν καταγράψει περισσότερα από 388 τέτοια περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαΐων και του Καρακορούμ.

चीन का हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंचा जहां ग्लेशियर टूटा था और उससे निकले पानी ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। इस घटना को GLOF कहते हैं।



ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (#GLOF) तब आ सकता है, जब ग्लेशियर द्वारा रोकी गई झील का बांध अचानक टूट जाए। 🌊🧊



पानी के दबाव और ग्लेशियर में बनी… pic.twitter.com/TPSyOsK4Zc — Ashish rai (@journorai) August 27, 2026

Μια περιοχή που βρίσκεται ήδη υπό επιστημονική παρακολούθηση

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι επιστήμονες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει υπολογιστικά μοντέλα για να προσομοιώσουν τέτοιου είδους αλυσιδωτές καταστροφές κοντά στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 εξέτασε την παγετωνική λίμνη Qiangzongke Co στο νοτιοδυτικό Θιβέτ.

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Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η επιφάνειά της αυξήθηκε κατά 194% από το 1975 έως το 2024, ενώ εντόπισαν ασταθή πλαγιά στις όχθες της, με μέγιστη ετήσια μετατόπιση άνω των 100 χιλιοστών.

Το μοντέλο έδειξε ότι μια πιθανή κατολίσθηση θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρα με μέγιστη παροχή περίπου 19.000 κυβικών μέτρων νερού το δευτερόλεπτο, απειλώντας κτίρια τόσο στην Κίνα όσο και στο Νεπάλ.

Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για ένα θεωρητικό σενάριο. Οι επιστήμονες μελετούν ήδη το πώς μια μικρή αρχική αστοχία σε μεγάλο υψόμετρο μπορεί να εξελιχθεί σε αλυσιδωτή καταστροφή εκατοντάδες χιλιόμετρα χαμηλότερα.

Κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι του μέλλοντος

Η κλιματική αλλαγή δεν ευθύνεται από μόνη της για κάθε κατολίσθηση ή πλημμύρα στα Ιμαλάια. Σεισμοί, ακραίες βροχοπτώσεις, η γεωλογία και η ανθρώπινη δραστηριότητα παραμένουν σημαντικοί παράγοντες.

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Ωστόσο, η άνοδος της θερμοκρασίας μεταβάλλει τις συνθήκες στην περιοχή. Η απώλεια πάγου, η αύξηση των παγετωνικών λιμνών, η τήξη του μόνιμα παγωμένου εδάφους και η αστάθεια ορισμένων πλαγιών ενισχύουν τους κινδύνους.

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Έτσι, ένα φαινόμενο που ξεκινά σε μια απομονωμένη παγετωνική περιοχή μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε καταστροφική πλημμύρα, σαρώνοντας ολόκληρες κοιλάδες και οικισμούς. Η προσομοίωση δείχνει με παραστατικό τρόπο πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια καταστροφή.

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