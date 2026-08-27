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Σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ). Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στο βόρειο Θιβέτ, σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, όπως μετέδωσε το Reuters.

Η νέα σεισμική δόνηση σημειώνεται ενώ η ευρύτερη περιοχή του Θιβέτ και των συνόρων με το Νεπάλ εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις καταστροφικές συνέπειες των φονικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, που προκλήθηκαν μετά την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια.

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