Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά η επιστολή παραίτησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος που συνίδρυσε.

Αυτή την εβδομάδα, η εφημερίδα «Times» δημοσίευσε την επιστολή παραίτησης των πέντε πρώην μελών του διοικητικού συμβουλίου της Sentebale, τα οποία παραιτήθηκαν τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αφού εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά της προέδρου του ιδρύματις, Σόφι Τσαντάουκα.

Στην επιστολή υποστηρίζεται ότι, με την παραίτησή τους, η Τσαντάουκα είχε «αναλάβει με βία τον έλεγχο» του φιλανθρωπικού ιδρύματος, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 εις μνήμην της Πριγκίπισσας Νταϊάνα με σκοπό την υποστήριξη των νέων στη Νότια Αφρική, και «προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά».

Ο Χάρι και ο συνιδρυτής της Sentebale , ο πρίγκιπας Σεεϊσό του Λεσότο, παραιτήθηκαν από τη θέση των προστάτων του Sentebale πέρυσι, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους πρώην διαχειριστές, αναφέροντας ότι η ρήξη των σχέσεών τους με την Τσαντάουκα είχε δημιουργήσει «μια αφόρητη κατάσταση».

Η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων άνοιξε μια υπόθεση συμμόρφωσης σχετικά με τον φιλανθρωπικό οργανισμό, η οποία ολοκληρώθηκε με την ρυθμιστική αρχή να επικρίνει «όλα τα μέρη της διαμάχης για το ότι επέτρεψαν να εκτυλιχθεί δημόσια» πέρυσι.

Ωστόσο, την Παρασκευή, η Sentebale ανακοίνωσε ότι είχε κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον του Χάρι και του πρώην διαχειριστή της Μαρκ Ντάιερ «μετά από μια συντονισμένη αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης».

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στο Civil Society ότι η Επιτροπή έχει λάβει γνώση των σχεδίων του φιλανθρωπικού ιδρύματος να προσφύγει στη δικαιοσύνη και βρίσκεται σε επαφή με τους διαχειριστές του «προκειμένου να κατανοήσει πώς η εν λόγω ενέργεια προάγει τους σκοπούς του φιλανθρωπικού ιδρύματος».

Κατηγορία για παρεμπόδιση συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου

Στην επιστολή τους, οι πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο Ντάιερ, ανέφεραν ότι παραιτήθηκαν αφού ζήτησαν από την Τσαντάουκα να παραιτηθεί, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη συμπεριφορά της από τότε που ανέλαβε την προεδρία τον Ιούλιο του 2023.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι οι σχέσεις της με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό και τους χρηματοδότες είχαν διαρραγεί και ότι είχε επιχειρήσει να παραποιήσει τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου.

«Σε απάντηση σε αυτό το αίτημα [να παραιτηθείτε], μειώσατε περαιτέρω την εμπιστοσύνη, προβαίνοντας σε αόριστες και βαθιά ανησυχητικές κατηγορίες για να απειλήσετε και να εκφοβίσετε το διοικητικό συμβούλιο, τους υποστηρικτές του και έναν δωρητή», αναγράφεται στην επιστολή.

«Ως αποτέλεσμα της άρνησής σας, συγκαλέσαμε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να ψηφίσουμε επί του θέματος, σύμφωνα με το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.»

Σύμφωνα με την επιστολή, η Τσαντάουκα ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα από το Ανώτατο Δικαστήριο για να εμποδίσει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, κάτι που οι διαχειριστές χαρακτήρισαν ως «καταδικαστική απόδειξη της αποτυχίας σας να ενεργήσετε ως ικανή ηγεσία να θέσει τα συμφέροντα του φιλανθρωπικού ιδρύματος πάνω από όλα».

Οι διαχειριστές δήλωσαν ότι τα «ακραία μέτρα» που έλαβε η Τσαντάουκα για να παραμείνει πρόεδρος τους οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι «δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παραιτηθούν από το διοικητικό συμβούλιο».

«Αν και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα ήταν προς το συμφέρον του φιλανθρωπικού ιδρύματος να παραιτηθείτε, καταλήξαμε στη δύσκολη απόφαση ότι, εάν δεν είστε διατεθειμένος να το πράξετε, τότε πρέπει να παραιτηθούμε εμείς, προκειμένου να αποφευχθεί μια παρατεταμένη διαμάχη και σημαντικά έξοδα που το φιλανθρωπικό ίδρυμα δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά», αναφέρουν στην επιστολή τους.

Σε απάντηση, εκπρόσωπος της Sentebale δήλωσε: «Το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, θα ήταν ακατάλληλο να σχολιάσουμε οποιαδήποτε πτυχή του ή να κοινοποιήσουμε έγγραφα που δεν είναι δημόσια διαθέσιμα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Sentebale ενεργεί σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ορθής διακυβέρνησης και εποπτείας. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός βρίσκεται σε πλήρη διάλογο με την Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων εδώ και μήνες, μεταξύ άλλων και πριν από την υποβολή της εν λόγω αγωγής.»

