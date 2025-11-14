Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έχουν πλέον μετακομίσει και επίσημα στο Forest Lodge, το οποίο παρουσιάζεται ως το «παντοτινό» τους σπίτι, ήδη εδώ και αρκετές ημέρες. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε ένα πλάνο από το εσωτερικό της νέας βασιλικής κατοικίας, γεγονός που έχει αυξήσει την περιέργεια του κοινού για το πώς είναι διαμορφωμένος ο ιδιωτικός χώρος της οικογένειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι σκοπεύει να παραμείνει στο Forest Lodge ακόμη και όταν ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο, αναφέρει το People.

Στις 11 Νοεμβρίου, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας εμφανίστηκε σε ένα νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την Τελετή Μνήμης της Royal British Legion. Στο μήνυμά του, ο Ουίλιαμ στάθηκε μπροστά σε μια γωνία δωματίου με κόκκινη κουρτίνα, μωβ ταπετσαρία με σχέδια, δύο κορνιζαρισμένες φωτογραφίες και λευκές πόρτες με χρυσές λεπτομέρειες. Η εικόνα αυτή προκάλεσε συζητήσεις για το κατά πόσο το βίντεο είχε γυριστεί στο νέο τους σπίτι.

Πολλοί θεώρησαν ότι επρόκειτο για τον εσωτερικό χώρο του Forest Lodge, ωστόσο οι φήμες διαψεύστηκαν γρήγορα, καθώς παλαιότερα βίντεο δείχνουν ότι το συγκεκριμένο σκηνικό βρίσκεται στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το οποίο ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει χρησιμοποιήσει ξανά ως φόντο.

Όσον αφορά τη μετακόμιση, η εφημερίδα Telegraph ανέφερε την 1η Νοεμβρίου ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εγκαταστάθηκαν επίσημα στο Forest Lodge μαζί με τα τρία παιδιά τους. Η νέα κατοικία θεωρείται πολύ πιο κατάλληλη για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικογένειας σε σχέση με το Adelaide Cottage, όπου ζούσαν από το καλοκαίρι του 2022.

Το ζευγάρι φρόντισε ιδιωτικά για τις απαραίτητες μικρές ανακαινίσεις και τη μετακόμιση, ενώ θα καταβάλλει ενοίκιο σε τιμή αγοράς. Όπως και στο προηγούμενο σπίτι τους, έτσι και στο Forest Lodge δεν υπάρχει προσωπικό που να διαμένει μόνιμα στον χώρο, ώστε να διατηρείται η ησυχία και η ιδιωτικότητα της οικογένειας.