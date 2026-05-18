Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε τη Δευτέρα 18 Μαίου ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα, σημειώνοντας πως απομένουν αποθέματα που επαρκούν μόλις για λίγες εβδομάδες.

Ο Μπιρόλ, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της Group of Seven στο Παρίσι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου έχει προσθέσει περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στην παγκόσμια αγορά.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τα στρατηγικά αυτά αποθέματα «δεν είναι ανεξάντλητα», προειδοποιώντας πως η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.

Όπως εξήγησε, η έναρξη της ανοιξιάτικης καλλιεργητικής περιόδου αλλά και της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο αναμένεται να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη μείωση των αποθεμάτων, καθώς αυξάνεται σημαντικά η ζήτηση για ντίζελ, λιπάσματα, καύσιμα αεροσκαφών και βενζίνη.

Με πληροφορίες από Reuters