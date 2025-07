Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει στη Βραζιλία και παγκοσμίως, η απόφαση για την καταστροφή δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, για τη δημιουργία αυτοκινητοδρόμου 4 λωρίδων, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του Νοεμβρίου 2025 για το Κλίμα (COP30) στην πόλη Belem.

Ο λόγος πίσω από την απόφαση αυτή, όπως γράφει το BBC, είναι η διευκόλυνση της διέλευσης πάνω από 50.000 ανθρώπων – μεταξύ των οποίων και παγκόσμιοι ηγέτες – στο φετινό συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, για τη κλιματική αλλαγή.

Is it any wonder no one believes the Hype of global Warming. #deforestation #GlobalWarming



BBC News – Amazon forest felled to build road for climate summithttps://t.co/kx7veE65R1