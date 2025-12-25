Η Τουρκία επιχειρεί εκ νέου να υποβαθμίσει τη σημασία της πρόσφατης τριμερούς συνόδου στην Ιερουσαλήμ, στην οποία συμμετείχαν Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να μεταφέρει τις ευθύνες για τις παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο στην Ελλάδα. Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, τόνισε ότι η Τουρκία δεν είναι αυτή που κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή, αλλά ότι ευθύνονται μονομερείς κινήσεις που δημιουργούν τετελεσμένα. Παράλληλα, επανέλαβε την επιθυμία της Άγκυρας η Ανατολική Μεσόγειος να εξελιχθεί σε «λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας» και όχι σε πεδίο σύγκρουσης.

Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Ακτούρκ, διεξάγει τις πτήσεις της στο Αιγαίο σε διεθνή εναέρια χώρο και ισχυρίζεται ότι οι κατηγορίες περί παραβιάσεων βασίζονται στην ασυνέπεια της ελληνικής πλευράς ως προς τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα. Την ίδια στιγμή, το τουρκικό υπουργείο επιμένει ότι είναι διατεθειμένη να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Η Άγκυρα, αναφερόμενη στην τριμερή συνεργασία Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, υποστηρίζει ότι δεν συνιστά στρατιωτική απειλή, ωστόσο δηλώνει ότι ενέργειες αντίθετες στο πνεύμα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του πεδίου. Παράλληλα, χαρακτηρίζει αβάσιμη οποιαδήποτε ρητορική που θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση στην περιοχή.

Τέλος, το τουρκικό υπουργείο επανέλαβε τη σταθερή θέση της κυβέρνησης όσον αφορά στην ασφάλεια και τα δικαιώματα του ψευδοκράτους, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία δεν έχει αποφύγει ποτέ τη χρήση των εξουσιών της ως εγγυήτρια δύναμη και δεν προτίθεται να το πράξει στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα υπευθυνότητας και ετοιμότητας για διάλογο, ενώ ταυτόχρονα αποδίδει στην Ελλάδα την ευθύνη για τις εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.