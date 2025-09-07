Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκονται οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας, μετά τη μεγάλη αεροπορική επίθεση στη ουκρανική πρωτεύουσα, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 20. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Η πρωτοφανής επίθεση εξαπολύθηκε τα ξημερώματα, με τη χρήση πάνω από 800 μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, πλήττοντας μεταξύ άλλων και την έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κτίριο.

Reporter: Are you ready for the second phase of sanctions against Russia?



Trump: I am pic.twitter.com/GcTtCaIc7Q — Acyn (@Acyn) September 7, 2025

Έσβησε η πυρκαγιά στην έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο – Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες από την ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση τη νύχτα

Το κτίριο όπου στεγάζεται η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης, στο Κίεβο, υπέστη ζημιές από τη νυχτερινή αεροπορική επίθεση άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, με περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Από τα πλήγματα σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, οι δύο από αυτούς στην πρωτεύουσα.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να φλέγεται η στέγη του επιβλητικού κτιρίου όπου συνέρχεται το υπουργικό συμβούλιο και γκρίζος καπνός να υψώνεται από αυτό. Ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού στο κτίριο που βρίσκεται στην καρδιά του Κιέβου, κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το Κοινοβούλιο.

«Για πρώτη φορά, η στέγη και οι τελευταίοι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές λόγω εχθρικής επίθεσης» ανέφερε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στο Telegram. Σύμφωνα με τη Σβιριντένκο, δεν υπήρξαν θύματα εντός του κτιρίου. Νωρίς το απόγευμα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι η φωτιά που ξέσπασε είχε πλέον σβήσει.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο είχε μείνει σχετικά αλώβητη από τα ρωσικά πλήγματα εναντίον της πρωτεύουσας.

[#Russie/#Ukraine]

⚡️🇷🇺🇺🇦 Les «Iskander» ont frappé des cibles à Kiev. L'essentiel



Les médias ukrainiens rapportent un incendie dans le bâtiment du Cabinet des ministres d'Ukraine après l'atterrissage.



Plus de 20 villes ont été touchées. Les principales directions de l’attaque… pic.twitter.com/IcJwsTtw9a Advertisement September 7, 2025

Τη νύχτα η Ρωσία εκτόξευσε 810 δρόνους και 13 πυραύλους. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία λέει ότι αναχαίτισε 747 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 πυραύλους. Αυτής ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου.

Εκτός της πρωτεύουσας, χτυπήθηκαν και άλλες περιοχές. Συνολικά, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον άλλα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές, τοπικές συγκρούσεις.

Στην πρωτεύουσα, υπέστησαν ζημιές πολλές πολυκατοικίες. Τα θύματα ήταν μια νεαρή γυναίκα και ο γιος της, ηλικίας μόλις δύο μηνών, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο ρωσικός στρατός, ως συνήθως, διαβεβαίωσε ότι πλήττει μόνο στρατιωτικο-βιομηχανικούς στόχους και υποδομές μεταφορών. Ανέφερε ότι στόχευσε εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στρατιωτικά αεροδρόμια στην ανατολική, νότια και κεντρική Ουκρανία καθώς και δύο βιομηχανίες στην περιφέρεια του Κιέβου. «Κανένας άλλος στόχος δεν χτυπήθηκε στα όρια του Κιέβου», πρόσθεσε αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην έδρα της κυβέρνησης μπορεί να έπεσαν συντρίμμια και να μην δέχτηκε απευθείας πλήγμα.

«Ο κόσμος πρέπει να απαντήσει σε αυτήν την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια αλλά με πράξεις. Πρέπει να εντείνουμε τις κυρώσεις, ιδίως στο ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», είπε η Σβιριντένκο, ζητώντας επίσης «όπλα».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε μετά τη ρωσική επίθεση ότι η Ουάσινγκτον είναι «έτοιμη» να εντείνει την πίεση στη Μόσχα και κάλεσε τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς είχε την Παρασκευή μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε και με τον Μπέσεντ, «Συζητάμε το τι μπορούν οι ΕΕ και οι ΗΠΑ να κάνουν μαζί. Και είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε την πίεση» είπε ο Μπέσεντ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Αντίδραση Ευρώπης και Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συζήτησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα «επόμενα βήματα» για να δοθεί μια κατάλληλη απάντηση στη Μόσχα και να ενισχυθεί η ουκρανική άμυνα.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εκτίμησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη», ενώ η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ρωσία «εμπαίζει τη διπλωματία».

Η Ουκρανία απάντησε με στρατιωτικές ενέργειες κατά ρωσικών στόχων, πλήττοντας ένα εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / AFP / Reuters

