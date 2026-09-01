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Αυτός ο αριθμός ξεπερνά το όριο των 300 πτηνών για πρώτη φορά εδώ και 75 περίπου χρόνια.

Η αύξηση προκλήθηκε από την αυξημένη καρποφορία του γηγενούς δέντρου ρίμου, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τη γέννηση 90 νέων νεοσσών.

Το είδος διασώζεται μέσω οργανωμένου προγράμματος προστασίας σε νησιά χωρίς θηρευτές, καθώς παλαιότερα είχε φτάσει πολύ κοντά στην οριστική εξαφάνιση.

Το κάκαπο αποτελεί έναν σπάνιο νυχτόβιο παπαγάλο που δεν μπορεί να πετάξει και παρουσιάζει ιδιαίτερη αναπαραγωγική συμπεριφορά.

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Σε 325 πτηνά ανέρχεται πλέον ο πληθυσμός του κάκαπο (kākāpō), του βαρύτερου παπαγάλου στον κόσμο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά εδώ και περίπου 75 χρόνια το όριο των 300. Η σημαντική αύξηση καταγράφηκε μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη αναπαραγωγική περίοδο, η οποία συνδέθηκε με την ιδιαίτερα αυξημένη καρποφορία ενός γηγενούς δέντρου της Νέας Ζηλανδίας.

Найважчі папуги у світі: популяція рідкісних какапо вперше за 75 років перевищила 300 особинhttps://t.co/sqe2TpHnLP pic.twitter.com/71zd4DY0S0 Advertisement Advertisement September 1, 2026

Η μεγάλη προσπάθεια για τη σωτηρεία του κάκαπο

Συνολικά 90 νεοσσοί προστέθηκαν επίσημα στον πληθυσμό την 1η Σεπτεμβρίου, διαμορφώνοντας τον αριθμό των κάκαπο στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των οργανωμένων προσπαθειών για τη διάσωση του είδους.

«Η τελευταία φορά που η πληθυσμός είναι πιθανό να ξεπερνούσε τα 300 πτηνά μπορεί να ήταν ακόμη και πριν από 75 χρόνια», δήλωσε η υπεύθυνη επιχειρήσεων του προγράμματος ανάκαμψης του κάκαπο στο Τμήμα Διατήρησης.

Το κάκαπο είναι ο μοναδικός νυχτόβιος παπαγάλος χωρίς την ικανότητα να πετάξει. Το είδος ήταν κάποτε ευρέως διαδεδομένο στη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο οι αριθμοί του μειώθηκαν δραματικά μετά την εμφάνιση θηρευτών, μεταξύ των οποίων οι γάτες και τα κουνάβια. Στις αρχές του 20ού αιώνα, το πτηνό είχε βρεθεί πολύ κοντά στην εξαφάνιση.

Der seltene Kākāpō kann nicht fliegen und vermehrt sich nur alle paar Jahre. Jetzt sorgt eine Rekordsaison in Neuseeland für 90 neue Jungvögel. https://t.co/Y3MLV934cc — L'essentiel DE (@lessentielde) September 1, 2026

Το 1995 δημιουργήθηκε πρόγραμμα προστασίας και ανάκαμψης, όταν είχαν απομείνει μόλις 51 κάκαπο. Έκτοτε, οι προσπάθειες διατήρησης έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με προβλήματα, όπως η περιορισμένη γενετική ποικιλότητα, η στειρότητα και τα χαμηλά ποσοστά επιτυχούς εκκόλαψης. Οι τρεις πληθυσμοί αναπαραγωγής που υπάρχουν σήμερα βρίσκονται σε νησιά χωρίς θηρευτές, στα ανοιχτά του Νότιου Νησιού.

Ένας σπάνιος κύκλος αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή των κάκαπο πραγματοποιείται μόλις κάθε δύο έως τέσσερα χρόνια, όταν τα δέντρα ρίμου παράγουν μεγάλες ποσότητες καρπών. Το γεγονός αυτό καθιστά την αύξηση του πληθυσμού ιδιαίτερα αργή.

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Sinbad the #kakapo is partially imprinted on people, which makes semen collection easier! It can be a problem when we're trying to do other work nearby though, so someone usually has to be the 'distracter'. #conservation #parrots pic.twitter.com/rHxEq3Jupg — Dr Andrew Digby (@takapodigs) December 22, 2018

Έπειτα από τέσσερα χρόνια χωρίς αναπαραγωγική περίοδο, η φετινή άφθονη παραγωγή καρπών του ρίμου αποτέλεσε το έναυσμα για την αναπαραγωγή των πτηνών, οδηγώντας τελικά σε αριθμό-ρεκόρ νεοσσών.

Τα κάκαπο μπορούν να ζήσουν από 60 έως 80 χρόνια και να φτάσουν σε βάρος έως και τα 4 κιλά. Παράλληλα, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή λόγω της ασυνήθιστης συμπεριφοράς τους. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι παρακολούθησαν ζωντανά μέσω διαδικτύου ένα κάκαπο την ώρα που κοιμόταν, έτρωγε και φρόντιζε τη φωλιά και τα μικρά του κατά τη διάρκεια της φετινής αναπαραγωγικής περιόδου.

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Tin vui từ New Zealand đây mọi người ơi. Loài vẹt kakapo nặng nhất thế giới vừa đón thêm 90 con non, nâng tổng số lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.



Thấy mấy bé vẹt không bay được này hồi phục mà thấy vui thật sự. Cả một hành trình dài để cứu loài… — Bœn (@boen2207) September 1, 2026

Ο εντυπωσιακός τρόπος ζευγαρώματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο ζευγαρώνουν. Τα αρσενικά συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου παράγουν έναν χαρακτηριστικό βαθύ ήχο. Ο ήχος δημιουργείται από αερόσακους που διαθέτουν στο στήθος τους, ενώ βρίσκονται μέσα σε κοιλότητες που έχουν σκάψει στο έδαφος. Ο χαρακτηριστικός αυτός ήχος μπορεί να φτάσει σε απόσταση έως και 5 χιλιομέτρων και θυμίζει τον ήχο μιας χορδής βιολοντσέλου που παίζεται απαλά.

Μετά το ζευγάρωμα, τα θηλυκά γεννούν συνήθως ένα έως τέσσερα αυγά και αναλαμβάνουν μόνα τους την ανατροφή των νεοσσών για περίπου έξι μήνες.

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Όταν συμπληρώσουν 150 ημέρες ζωής, οι νεοσσοί θεωρούνται πλέον αρκετά ανεπτυγμένοι ώστε να εγκαταλείψουν τη φωλιά και να καταγραφούν επίσημα ως ανεξάρτητα μέλη του πληθυσμού. Το νεότερο κάκαπο της φετινής περιόδου ήταν το θηλυκό Awarua-A3, που εκκολάφθηκε στις 30 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μοντέλων, η επόμενη αναπαραγωγική περίοδος ενδέχεται να ξεκινήσει ακόμη και το 2028.

Με πληροφορίες από: theguardian.com

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