Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι το πιο συνηθισμένο να επιλέξει κανείς ένα πουλάκι ως κατοικίδιο, καθώς συχνά θεωρείται ότι δεν μπορεί να προσφέρει την ίδια έντονη συντροφικότητα με ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα πουλιά δεν μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικούς συντρόφους, ειδικά για όσους από εμάς αναζητούμε παρέα και ζωντάνια στο σπίτι, αλλά δεν διαθέτουμε τον χρόνο που απαιτεί η πιο απαιτητική φροντίδα άλλων ζώων.

Ένα κατοικίδιο πουλί μπορεί να μας προσφέρει ηρεμία, συντροφιά, όμορφους ήχους, χρώμα και καθημερινή αίσθηση ζωντάνιας μέσα στο σπίτι, ενώ η παρατήρηση της συμπεριφοράς του έχει συχνά χαλαρωτική και αγχολυτική επίδραση. Παράλληλα, πολλά είδη αναπτύσσουν δεσμό με τον άνθρωπο, αναγνωρίζουν τον ιδιοκτήτη τους και συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο στην καθημερινότητά μας.

Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη πουλιών, με διαφορετικές ανάγκες και χαρακτήρα, και κάποια από αυτά θεωρούνται από ειδικούς ιδανικές επιλογές για κατοικίδια, τόσο για αρχάριους όσο και για πιο έμπειρους κηδεμόνες.

Άρθρο στο paradepets.com αναφέρει:



Παπαγαλάκια (Παραδείσια)

Τα παπαγαλάκια είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, ειδικά για αρχάριους.

Τα προτιμάμε επειδή είναι κοινωνικά και περίεργα, μπορούν να μαθαίνουν λέξεις και απλά κόλπα,

δεν χρειάζονται μεγάλο χώρο, και δεν κάνουν τόσο θορύβο σε σχέση με μεγαλύτερους παπαγάλους

Θεωρούνται εξαιρετική πρώτη επαφή με τον κόσμο των πουλιών.



Κοκατίλ (Cockatiels)

Τα κοκατίλ είναι γνωστά για τον ήπιο και στοργικό χαρακτήρα τους.

Αυτό που τα κάνει ξεχωριστά είναι ότι απολαμβάνουν την ανθρώπινη επαφή, συχνά κάθονται στον ώμο του ιδιοκτήτη, έχουν ευχάριστα σφυρίγματα, όχι έντονες κραυγές.

Χρειάζονται όμως περισσότερο χώρο από τα παπαγαλάκια και καθημερινή ενασχόληση για να παραμένουν χαρούμενα.



Καναρίνια

Τα καναρίνια είναι ιδανικά για όσους προτιμούν να παρατηρούν αντί να αγγίζουν.

Φημίζονται για το όμορφο τραγούδι τους, είναι χαμηλής συντήρησης, δεν απαιτούν συνεχή κοινωνική επαφή και χρειάζονται ήρεμο και σταθερό περιβάλλον. Αποτελούν εξαιρετική επιλογή για πιο ήσυχα σπίτια.



Αφρικανικοί γκρι παπαγάλοι (African Grey)

Αν αναζητούμε ένα πουλί με εντυπωσιακές ικανότητες ομιλίας, αυτό είναι το είδος.

Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι έχουν εξαιρετική μιμητική ικανότητα,

δημιουργούν ισχυρό δεσμό με τον ιδιοκτήτη, χρειάζονται έντονη πνευματική διέγερση αλλά

δεν ενδείκνυνται για αρχάριους. Τέλος έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, έως και 60 χρόνια, κάτι που απαιτεί μακροχρόνια δέσμευση.



Αγαπόρνις (Lovebirds)

Το gomineofficial.com αναφέρει ότι ο αγαπόρνις είναι παπαγαλάκι μικρό σε μέγεθος αλλά με έντονο χαρακτήρα, γνωστό για τις στενές, τρυφερές σχέσεις που αναπτύσσει με τα άλλα παπαγαλάκια ή με τους ανθρώπους τους. Είναι ζωηρό και χρωματιστό, αλλά πρέπει να έχει αρκετό χώρο και να κάνει δραστηριότητες για να παραμένει ευτυχισμένο.

Διαμαντοπερίστερο (Diamond Dove, Geopelia cuneata)

Σύμφωνα με το thesprucepets.com το διαμαντοπερίστερο είναι μικρό, ήσυχο και αγαπητό για όσους θέλουν ήρεμο σύντροφο χωρίς ιδιαίτερη επαφή, αλλά περισσότερο για παρατήρηση ιδανικό για διαμερίσματα όπου δε θέλουμε πολύ θόρυβο.

Μεσαίοι / μεγαλύτεροι παπαγάλοι (π.χ. Indian Ringneck- δακτυλιωτός)

Στην ίδια ιστοσελίδα σημαιώνεται πώς αυτοί οι πιο μεσαίου μεγέθους παπαγάλοι έχουν σταθερό χαρακτήρα και δυνατότητα μάθησης λέξεων, αλλά χρειάζονται πιο πολύ χώρο και καθημερινή διέγερση, καθώς είναι πιο ενεργητικοί.

Σπιζίδες (Finches)

Τελός το rpets εξηγεί πώς αυτά τα μικρά, ενεργητικά πουλιά είναι ιδανικά για όσους θέλουν μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα «παρέα στο κλουβί». Συνήθως κρατούνται σε μικρές ομάδες, καθώς έτσι εκδηλώνουν φυσική συμπεριφορά και διασκεδάζουν περισσότερο.

Με πληροφορίες από paradepets.com, gomineofficial.com, thesprucepets.com, thesprucepets.com και rpets

