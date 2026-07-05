Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γάλλος φαρσέρ Ρεμί Γκαγιάρ έγινε ξανά θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω ενός παλαιότερου βίντεο όπου παριστάνει μια κάμερα ελέγχου ταχύτητας.

Ο δημιουργός αιφνιδιάζει τους οδηγούς σε δημόσιο δρόμο, προκαλώντας αντιδράσεις που περιλαμβάνουν ακόμα και την παρέμβαση της αστυνομίας για τη σύλληψή του.

Αν και η φάρσα θεωρείται ευρηματική, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την οδική ασφάλεια και τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η δημιουργία σύγχυσης στους οδηγούς.

Στην Ελλάδα, μια παρόμοια ενέργεια θα μπορούσε να διωχθεί ποινικά ως διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών ή ως αντιποίηση δημόσιας αρχής.

Η περίπτωση του Γκαγιάρ αναδεικνύει το λεπτό όριο μεταξύ του χιούμορ και των πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

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Η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική: στην άκρη του δρόμου, ένα μεγάλο ορθογώνιο κουτί, που μοιάζει με κάμερα ορίου ταχύτητας. Οι οδηγοί περνούν, κάποιοι κόβουν ταχύτητα, κάποιοι αιφνιδιάζονται, ακόμα και ένα περιπολικό της αστυνομίας σταματά, κάποιοι ίσως πιστεύουν ότι πρόκειται για πραγματικό σύστημα ελέγχου. Μόνο που πίσω από την «κάμερα» βρίσκεται ο Ρεμί Γκαγιάρ, ο διάσημος Γάλλος φαρσέρ, που εδώ και χρόνια κάνει τον πλανήτη να γελά.

Το συγκεκριμένο βίντεο με τίτλο “RADAR” είχε δημοσιευθεί από τον ίδιο τον Rémi Gaillard στο YouTube το 2012 και εξακολουθεί να ανακυκλώνεται στα social media, όπως φαίνεται και από την πρόσφατη ανάρτηση στο instagram που το ξανάφερε στην επικαιρότητα.

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Ποιος είναι ο Ρεμί Γκαγιάρ

Ο Rémi Gaillard είναι Γάλλος δημιουργός, φαρσέρ και σκηνοθέτης από το Μονπελιέ. Έγινε γνωστός μέσα από βίντεο στο διαδίκτυο, συχνά χωρίς λόγια, με απλές αλλά ακραίες ιδέες, χτισμένες πάνω στο αιφνιδιαστικό χιούμορ. Το προσωπικό του σύνθημα είναι το περίφημο γαλλικό: «C’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui», δηλαδή περίπου «κάνοντας ό,τι να ’ναι, γίνεσαι ο οποιοσδήποτε». Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, ξεκίνησε να γυρίζει τα πρώτα του βίντεο το 1999 και το 2001 δημιούργησε το nimportequi.com, πριν ακόμη υπάρξει το YouTube.

Η πρώτη μεγάλη του δημοσιότητα ήρθε το 2002, όταν κατάφερε να παρεισφρήσει στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας παριστάνοντας παίκτη της Λοριάν, να μπει στους πανηγυρισμούς και να χαιρετήσει ακόμη και τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας Ζακ Σιράκ. Από τότε έκανε δεκάδες βίντεο με μεταμφιέσεις, παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους, σάτιρα, ποδόσφαιρο, αστυνομία, ζώα και οδική κυκλοφορία.

Η φάρσα με την κάμερα ταχύτητας

Αλλά πολλές φορές υπάρχει ένα θέμα, το οποίο μάλιστα το έθεσε η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, όταν του δόθηκε το βίντεο και του ζητήθηκαν από την HuffPost στοιχεία για τον φαρσέρ: μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια φάρσα;

«Στη φάρσα με την ψεύτικη κάμερα ταχύτητας, ο Γκαγιάρ ουσιαστικά παίζει με τον φόβο του οδηγού απέναντι στον έλεγχο. Δεν κυνηγά τον πολίτη· τον αιφνιδιάζει. Και εκεί βρίσκεται όλη η δύναμη αλλά και όλο το πρόβλημα της φάρσας. Διότι άλλο είναι να γελάσεις με ένα απρόοπτο σε ένα πάρκο ή μια πλατεία και άλλο να δημιουργείς σύγχυση σε οδηγούς που κινούνται σε δημόσιο δρόμο. Το βίντεο είναι έξυπνο, απλό και γι’ αυτό έγινε viral. Όμως δεν είναι αθώο σε επίπεδο συμβολισμού. Παριστάνει ένα σύστημα ελέγχου οδικής ασφάλειας. Και τα συστήματα αυτά υπάρχουν για έναν λόγο: για να περιορίζουν την ταχύτητα, να αποτρέπουν δυστυχήματα και να προστατεύουν ζωές».

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Τι θα σήμαινε νομικά μια τέτοια φάρσα στην Ελλάδα

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, φαίνεται ότι στο τέλος της φάρσας, σταματά ένα περιπολικό και τον συλλαμβάνουν

Στην Ελλάδα, αν κάποιος στήσει κάτι που μοιάζει με επίσημη κάμερα ταχύτητας ή με εξοπλισμό ελέγχου της κυκλοφορίας, το θέμα δεν θα αντιμετωπιζόταν απλώς ως «πλάκα». Το σοβαρότερο ενδεχόμενο θα ήταν η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Αρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα. Αν, μάλιστα, από μια τέτοια φάρσα ένας οδηγός φρενάρει απότομα, χάσει τον έλεγχο, προκαλέσει καραμπόλα ή τραυματιστεί κάποιος, τότε το «αστείο» αλλάζει κατηγορία.

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Θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί, κατά περίπτωση, και το ζήτημα της αντιποίησης δημόσιας υπηρεσίας, αν ο φαρσέρ εμφανίζεται σαν να ασκεί κρατικό ή δημοτικό έλεγχο. Άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα.

Το όριο ανάμεσα στο χιούμορ και τον κίνδυνο

Ο Ρεμί Γκαγιάρ είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο ευρηματικούς φαρσέρ της εποχής του. Έχει χιούμορ, θράσος, ρυθμό, ιδέα. Αλλά η συγκεκριμένη φάρσα δείχνει και κάτι ακόμη: Ναι στο χιούμορ, ναι στη σάτιρα, ναι στην ευρηματικότητα. Όχι όμως όταν η πλάκα παίζει με την ασφάλεια των δρόμων. Εξ ου και η σύλληψη του…

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