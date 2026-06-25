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Το ζευγάρι παρευρέθηκε μαζί στην εκδήλωση της 23ης Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους μετά το διαζύγιο της ηθοποιού από τον Τζιμ Τοθ το 2023.

Η Γουίδερσπουν επέλεξε ένα ροζ φόρεμα τιμώντας τον χαρακτήρα της Elle Woods, ενώ ο Γερμανός χρηματοοικονομικός σύντροφός της φορούσε κοστούμι με ασορτί ροζ γραβάτα.

Η εμφάνιση του ζευγαριού προκάλεσε ποικίλα σχόλια στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαφορά ηλικίας των δύο συντρόφων.

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Η Ρις Γουίδερσπουν φαίνεται να ξαναβρήκε τον έρωτα στη ζωή της, κάνοντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της Όλιβερ Χάρμαν.

Την Τρίτη το βράδυ, 23 Ιουνίου, η 50χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός τράβηξε τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη, καθώς παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της σειράς «Elle» —που αποτελεί prequel της επιτυχημένης ταινίας της «Legally Blonde» (σ.σ Η εκδίκηση της ξανθιάς) του 2001— μαζί με τον 58χρονο δισεκατομμυριούχο Γερμανό σύντροφό της, ο οποίος απασχολείται στον χρηματοοικονομικό τομέα.

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Η σχέση τους ξεκίνησε μετά το διαζύγιο της Ρις Γουίδερσπουν από τον Τζιμ Τοθ το 2023, ύστερα από 12 χρόνια γάμου, ωστόσο μέχρι σήμερα είχαν επιλέξει να διατηρούν χαμηλό προφίλ.

Η Γουίδερσπουν ντύθηκε για την περίσταση με ένα ροζ φόρεμα-μολύβι με ανοιχτούς ώμους, διακοσμημένο με ένα μεγάλο ροζ απλικέ γύρω από τους ώμους, φαινομενικά ως φόρο τιμής στον αγαπημένο της χαρακτήρα, την Elle Woods.

Ο Χάρμαν, από την άλλη, φορούσε ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο, προσθέτοντας μια ροζ γραβάτα για να συμπληρώσει την εμφάνιση της συντρόφου του.

Reese Witherspoon and her boyfriend Oliver Haarmann enjoyed their first public appearance at the June 23 premiere of ‘Elle’ in New York City. The two first sparked romance rumors in July 2024. https://t.co/0MhhIgfyNj pic.twitter.com/DiQmbRRwd6 — E! News (@enews) June 25, 2026

«Φαντάσου να πηγαίνεις από τον Ράιαν Φίλιπ σε έναν άντρα που μοιάζει με τον πατέρα σου»



Η Γουίδερσπουν έχει έναν γιο, τον Ντίκον Ρις-Φίλιπ, και μια 26χρονη κόρη, την Άβα Ελίζαμπεθ Φιλίπ, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Ράιαν Φιλίπ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 1999, χώρισε τον Οκτώβριο του 2006 και πήρε επίσημα διαζύγιο το 2008, μετά από επτά χρόνια γάμου.

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Επίσης, το 2011 παντρεύτηκε τον ατζέντη του Χόλιγουντ Τζιμ Τοθ. Το ζευγάρι έχει έναν 13χρονο γιο, τον Τενεσί Τζέιμς Τοθ. Μετά από 12 χρόνια γάμου, χώρισαν τον Αύγουστο του 2023, αφού είχαν ανακοινώσει τον χωρισμό τους τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Παρά τις τρυφερές στιγμές που μοιράστηκε το ζεύγος Γουίδερσπουν – Χάρμαν στο κόκκινο χαλί, αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν το γεγονός πως ο Χάρμαν δείχνει αρκετά μεγαλύτερος σε ηλικία.

«Φαντάσου να πηγαίνεις από τον Ράιαν Φίλιπ σε έναν άντρα που μοιάζει με τον πατέρα σου» σχολίασε κάποιος με έναν άλλον να σημειώνει: «Θα μπορούσε να είναι ο μπαμπάς της». «Μείνε μόνη σου Ρις. Είσαι ήδη πλούσια» ανέφερε ένας τρίτος. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο πατέρας της. Δεν τον είχα ξαναδεί» συμπλήρωσε ένας τέταρτος.

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