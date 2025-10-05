Πέντε ημέρες μετά τη μεγαλειώδης συναυλία που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ετοιμαζόταν για την επόμενη μεγάλη βραδιά της περιοδείας του, στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο οι Τούρκοι φαν του Βρετανού ποπ σταρ δεν θα έχουν τελικά την ευκαιρία να τον απολαύσουν ζωντανά αφού οι αρχές ακύρωσαν την συναυλία του στο “Atakoy Marina” για «λόγους ασφαλείας».

Ο Ρόμπι Γουίλαμς δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» για την ακύρωση της συναυλίας του στην Τουρκία «για λόγους δημόσιας ασφάλειας».

Ο πρώην τραγουδιστής των Take That είπε ότι ήταν «όνειρό» του να τραγουδήσει στην Atakoy Marina την Τρίτη, αλλά η απόφαση των αρχών της πόλης να ακυρώσουν τη συναυλία «ήταν πέρα από τον έλεγχό μας».

Ο 51χρονος τραγουδιστής δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Instagram στους 3,7 εκατομμύρια οπαδούς του: «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των οπαδών μου – η ασφάλεια και η προστασία τους έρχονται πρώτα.

Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίζαμε για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη και επιλέξαμε σκόπιμα την πόλη ως την τελευταία στάση της Britpop περιοδείας.

Ήταν όνειρό μου να ολοκληρώσω αυτή την επική σειρά συναυλιών μπροστά στους Τούρκους θαυμαστές μου, δεδομένης της στενής σχέσης που έχει η οικογένειά μου με αυτή την υπέροχη χώρα.

Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους στην Κωνσταντινούπολη ήθελαν να μοιραστούν με τα 1,2 εκατομμύρια άτομα που έζησαν μαζί μας αυτή τη φαινομενική περιοδεία φέτος. Ανυπομονούσαμε πολύ για αυτή τη συναυλία, αλλά η απόφαση να την ακυρώσουμε ήταν πέρα από τον έλεγχό μας».

Αντιδράσεις λόγω της Εβραίας πεθεράς του

Η εφημερίδα The Sun αναφέρει ότι η συναυλία ακυρώθηκε λόγω φόβων για απειλές στην Τουρκία, εξαιτίας της υποστήριξής του στο παρελθόν προς το Ισραήλ, όπου έχει δώσει συναυλίες στο παρελθόν.

Ο Γουίλιαμς είναι παντρεμένος με την Άιντα Φιλντ Ουίλιαμς που έχει γεννηθεί στην Τουρκία από Εβραία μητέρα.

26-07-2021 Μύκονος.Robbie Williams-Ayda Field ROBBIE WILLIAMS-AYDA FIELD

Η διοργανώτρια εταιρεία ανέφερε ότι οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και η αντίδραση του κοινού ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην ακύρωση της συναυλίας, σύμφωνα με το Turkiye Today.

Η συναυλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου, ημερομηνία που σηματοδοτεί τη δεύτερη επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ από τους φανατικούς της Χαμάς. Υπήρχαν φόβοι ότι η ασφάλεια του Βρετανού τραγουδιστή θα μπορούσε να τεθεί σε κινδυνο λόγω της υποστήριξής του προς το Ισραήλ.

Ο τραγουδιστής είχε επίσης δηλώσει ότι αυτός και η σύζυγός του μεγαλώνουν τα παιδιά τους ως Εβραίους και ότι διατηρούν τις εβραϊκές παραδόσεις στο σπίτι «από σεβασμό».