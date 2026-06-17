Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα έρευνα φέρνει στο φως τους ευρωπαϊκούς προορισμούς όπου οι ταξιδιώτες αναφέρουν συχνότερα προβλήματα με κοριούς, βρόμικα κρεβάτια και ακατάλληλα στρώματα.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από τη MattressNextDay, η οποία εξέτασε 12,9 εκατομμύρια αξιολογήσεις ξενοδοχείων στο TripAdvisor από 59 δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί σε ποιες περιοχές οι επισκέπτες κάνουν πιο συχνά παράπονα για παρουσία κοριών και προβλήματα καθαριότητας στα κρεβάτια.

Advertisement

Advertisement

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Ρώμη, καταγράφοντας 31,37 παράπονα ανά 1.000 αξιολογήσεις, τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε όλους τους προορισμούς που εξετάστηκαν και μάλιστα με αισθητή διαφορά από τους υπόλοιπους.

Rome tops new ranking as Europe’s worst city for bed bug complaints and dirty mattresses, study finds. https://t.co/csjBlbg3g0 June 17, 2026

Η Ιταλία εμφανίζεται συνολικά τρεις φορές στη δεκάδα, καθώς η Βενετία κατέλαβε την έβδομη θέση με 12,66 παράπονα ανά 1.000 αξιολογήσεις και η Φλωρεντία την ένατη με 10,43.

Η Ελλάδα είχε επίσης έντονη παρουσία στην κορυφή της λίστας, καταλαμβάνοντας δύο θέσεις στην πρώτη τριάδα. Συγκεκριμένα, ο Κάβος στην Κέρκυρα -ιδιαίτερα γνωστός για τη νυχτερινή του ζωή-, βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 19,05 παράπονα ανά 1.000 αξιολογήσεις, ενώ η Αθήνα ακολούθησε στην τρίτη θέση με 18,96.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το Άμστερνταμ με 17,40 παράπονα ανά 1.000 κριτικές, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσε το Παρίσι με 16,02. Η παρουσία της γαλλικής πρωτεύουσας στη λίστα έρχεται τρία χρόνια μετά τις αναφορές για περιστατικά εμφάνισης κοριών.

Η πλήρης πρώτη δεκάδα διαμορφώνεται ως εξής:

Advertisement

Ρώμη, Ιταλία Κάβος, Ελλάδα Αθήνα, Ελλάδα Άμστερνταμ, Ολλανδία Παρίσι, Γαλλία Βρυξέλλες, Βέλγιο Βενετία, Ιταλία Βουδαπέστη, Ουγγαρία Φλωρεντία, Ιταλία Βουκουρέστι, Ρουμανία

Ο διευθύνων σύμβουλος της MattressNextDay, Μάρτιν Σίλεϊ, επισήμανε ότι αρκετοί ταξιδιώτες δεν αντιλαμβάνονται πόσο εύκολα μπορεί να μεταφερθεί ακόμη και ένας μόνο κοριός στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έντομα αυτά μπορούν να κρυφτούν χωρίς να γίνουν αντιληπτά μέσα σε αποσκευές, ρούχα και υφάσματα, με αποτέλεσμα η παρουσία τους να εντοπίζεται ακόμη και εβδομάδες μετά την επιστροφή από το ταξίδι. Μέχρι τότε, το πρόβλημα ενδέχεται να έχει επεκταθεί σημαντικά, καθώς οι θηλυκοί κοριοί μπορούν να γεννήσουν από 200 έως 500 αυγά μέσα σε περίπου δύο μήνες.

Ο Σίλεϊ υπογράμμισε επίσης ότι ακόμη και τα αυγά των κοριών μπορούν να μεταφερθούν εκτός ξενοδοχείου, καθώς διαθέτουν κολλώδη επιφάνεια. Ως μέτρο πρόληψης, συνέστησε στους ταξιδιώτες να μην περιορίζουν τον έλεγχο μόνο στα σεντόνια. Οι κοριοί συχνά κρύβονται στις ραφές και τις ετικέτες των στρωμάτων, στα κενά του σκελετού του κρεβατιού, στα κεφαλάρια, αλλά και σε έπιπλα όπως κομοδίνα, καρέκλες και σχάρες αποσκευών.

Advertisement

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι η εμφάνιση σκούρων σημαδιών, σκούρων λεκέδων, απορριμμάτων από κελύφη ή συγκεντρώσεων μικρών αυγών μπορεί να αποτελεί ένδειξη παρουσίας κοριών μέσα στο δωμάτιο.

Με πληροφορίες από The Mirror

Advertisement