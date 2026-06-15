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Ο Ροντ Στιούαρτ βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων αφού εθεάθη να υποστηρίζει τη Σκωτία από τις εξέδρες αγώνα του Μουντιάλ, μόλις λίγες ώρες αφότου ακύρωσε συναυλία στην Καλιφόρνια επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Μία ημέρα πριν από την παρουσία του στον αγώνα μεταξύ της Σκωτίας και της Αϊτής το Σάββατο 13 Ιουνίου, η ομάδα του δημοσίευσε ανακοίνωση στα Instagram Stories, στην οποία ανέφερε ότι «κατόπιν συμβουλής των γιατρών του και μετά από διάγνωση οξείας λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού που προκάλεσε λαρυγγίτιδα, δεν είναι σε θέση να εμφανιστεί στη σκηνή απόψε».

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Λιγότερο από μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της συναυλίας στην Καλιφόρνια, ο ίδιος ο Στιούαρτ εξέδωσε νέα δήλωση:

«Μετά τη θεραπεία, αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά η φωνή μου όχι. Είμαι πολύ απογοητευμένος και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τους θαυμαστές μου για την αναστάτωση.»

Ωστόσο, το ίδιο Σαββατοκύριακο δημοσίευσε βίντεο στο Instagram στο οποίο εμφανίζεται να ταξιδεύει με ιδιωτικό αεροσκάφος προς τη Βοστώνη μαζί με τους γιους του.

«Να μας εδώ, πετάμε για τη Βοστώνη για να δούμε τη Σκωτία στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ακούγεται να λέει στο βίντεο. «Έχουν περάσει 28 χρόνια, οπότε αυτά τα παιδιά έχουν ακούσει τις ιστορίες μου, αλλά δεν το έχουν ζήσει ποτέ. Εγώ έχω παρακολουθήσει επτά Παγκόσμια Κύπελλα.»

Η ανάρτηση προκάλεσε επικρίσεις από ορισμένους θαυμαστές, οι οποίοι θεώρησαν αντιφατικό το γεγονός ότι ο τραγουδιστής ακύρωσε συναυλία λόγω προβλημάτων υγείας, αλλά ταξίδεψε λίγο αργότερα για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα. Άλλοι, πάντως, επεσήμαναν ότι η λαρυγγίτιδα μπορεί να καθιστά αδύνατη μια ζωντανή μουσική εμφάνιση χωρίς να εμποδίζει απαραίτητα κάποιον να ταξιδέψει ή να παρακολουθήσει μια αθλητική διοργάνωση.

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Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Στιούαρτ εθεάθη στις εξέδρες να πανηγυρίζει έντονα τη νίκη της Σκωτίας με τα ποτάκια του, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και συμμετέχοντας στους εορτασμούς των φιλάθλων.

Outrage as Rod Stewart seen drinking at Scotland game – after canceling CA show just 40 minutes before it began https://t.co/tpDtEoan0Y pic.twitter.com/b8y934xd5F — New York Post (@nypost) June 14, 2026

Rod Stewart Faces Backlash for Attending World Cup Game Hours After Abruptly Canceling Concert Due to Health Reasons https://t.co/CQFWiUFfXl Advertisement June 14, 2026