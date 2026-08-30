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«Μαζικές επιθέσεις» κατά των «εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα » της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι ξεκινά η Ρωσία, σε μία συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν προετοιμασίες για μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε απάντηση των συνεχιζόμενων επιθέσεων του καθεστώτος του Κιέβου κατά μη στρατιωτικών υποδομών και του πετρελαϊκού και ενεργειακού συμπλέγματος της Ρωσίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας στο Telegram.

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Κατά την διάρκεια του περασμένου χειμώνα, η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις κατά των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας καταστρέφοντας τον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν προχωρήσει εδώ και πολλούς μήνες σε κλιμάκωση των επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες πλήττουν ολοένα και περισσότερες μη στρατιωτικές υποδομές, όπως αποθήκες, εμπορικά κέντρα, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και λιμενικές υποδομές, καθώς και πλοία.

Οι επιθέσεις αυτές προκαλούν συχνά θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά, καθώς και μονάδα κατασκευής drones και πυρομαχικών.

Χθες, η ρωσική επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στα περίχωρα του Κιέβου προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με drones κατά διυλιστηρίου πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.