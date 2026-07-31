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Η δικαιοσύνη της Ρωσίας προχώρησε στη δήμευση 123 ακινήτων που ανήκαν στους Μάρτυρες του Ιεχωβά, μεταβιβάζοντάς τα στην κυριότητα του ρωσικού κράτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας δικαστηρίων της Μόσχας.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα ακίνητα είχαν στο παρελθόν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία του σουηδικού παραρτήματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Στην περιουσία περιλαμβάνονται 63 κατοικίες και εμπορικά ακίνητα, συνολικής επιφάνειας άνω των 11.000 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και 60 οικόπεδα συνολικής έκτασης περίπου 560 στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας δικαστικής και πολιτικής αντιπαράθεσης των ρωσικών αρχών με τη συγκεκριμένη θρησκευτική οργάνωση. Το 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας χαρακτήρισε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά «εξτρεμιστική οργάνωση» και απαγόρευσε τη δράση τους στη χώρα, διατάσσοντας παράλληλα τη διάλυση των οργανώσεών τους και τη δήμευση της περιουσίας τους.

BREAKING: A court in Russia has confiscated 123 real estate assets belonging to the Jehovah's Witnesses and transferred them to the state in a ruling delivered Friday, July 31.



The properties include 63 residential and commercial buildings spanning over 11,000 square metres and… pic.twitter.com/GPI9zlE64k — MMI News (@MimiMefoInfo) July 31, 2026

Ωστόσο, το 2022 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η απαγόρευση της οργάνωσης και οι διώξεις εις βάρος των μελών της παραβίασαν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καλώντας τη Ρωσία να σταματήσει τις ποινικές διώξεις και να απελευθερώσει τους κρατούμενους.

Παρά την απόφαση του ΕΔΑΔ, οι διώξεις στη Ρωσία συνεχίζονται. Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν καταδικαστεί και φυλακιστεί με την κατηγορία της συμμετοχής ή της οργάνωσης «εξτρεμιστικής δραστηριότητας», ενώ οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να λαμβάνουν μέτρα σε βάρος της περιουσίας και των οργανώσεών τους.