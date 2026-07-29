ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, σε ομιλία κατά τη διάρκεια του Mobile World Congress στη Βαρκελώνη

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Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (29/7) ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, για διευκόλυνση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και ότι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψής του.

Η FSB ανέφερε ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με την αποτυχία του Telegram να αφαιρέσει υλικό «που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες, καθώς και από τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις, για την προετοιμασία και τον συντονισμό πράξεων δολιοφθοράς και τρομοκρατίας, μαζικών δολοφονιών και επιχειρήσεων ηλεκτρονικής απάτης εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον Ντούροφ ή το Telegram.

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Το Telegram, η κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ιδρύθηκε το 2013, αναφέρει ότι διαθέτει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες και χρησιμοποιείται ευρέως και από τις δύο πλευρές του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Πηγή: Reuters

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να περιορίσει τη χρήση του Telegram, προωθώντας τη δική της κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, MAX.

Ο Ντούροφ, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά σήμερα διαθέτει υπηκοότητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Γαλλίας, ίδρυσε το VKontakte, το ρωσικό αντίστοιχο του Facebook, πριν πουλήσει το εναπομείναν ποσοστό του το 2014, εν μέσω πιέσεων από τις ρωσικές αρχές.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές διερευνούν τον Ντούροφ για καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες το Telegram δεν αντιμετώπισε επαρκώς την εγκληματική δραστηριότητα στην πλατφόρμα και δεν συνεργάστηκε στον απαιτούμενο βαθμό με τα αιτήματα των διωκτικών αρχών. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

(Πηγή: Reuters)