Η Ρωσία ανακοίνωσε τον εντοπισμό των σορών πέντε αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υπήκοοι Βοσνίας, στο όρος Έλμπρους, την υψηλότερη κορυφή της χώρας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ανάβασης ομάδας επτά ορειβατών, η οποία ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου. Την επόμενη ημέρα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν αποπροσανατολισμό της ομάδας, με αποτέλεσμα η αποστολή να βγει εκτός της προγραμματισμένης διαδρομής.
Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ένας από τους ορειβάτες κατάφερε να κατέβει από το βουνό και να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες διάσωσης, αναφέροντας ότι δύο μέλη της ομάδας είχαν χάσει τη ζωή τους σε υψόμετρο περίπου 5.100 μέτρων. Στη συνέχεια, οι διασώστες εντόπισαν ακόμη έναν επιζώντα και τις σορούς των υπόλοιπων τριών θυμάτων.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας, Έλμεντιν Κόνακοβιτς, επιβεβαίωσε την τραγωδία, χαρακτηρίζοντάς την «μια μεγάλη τραγωδία».
Το όρος Έλμπρους, που φτάνει τα 5.642 μέτρα και βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία, θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικός προορισμός για ορειβάτες, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν απότομα.
Βοσνιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι όλα τα μέλη της αποστολής κατάγονταν από τη Ζένιτσα, στην κεντρική Βοσνία. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι και μία γιατρός του τοπικού νοσοκομείου.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και ανάσυρσης δυσκολεύτηκαν σημαντικά λόγω των ισχυρών ανέμων και των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.
Με πληρφορίες από theguardian.com