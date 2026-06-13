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Ρώσοι τελωνειακοί απέτρεψαν την παράνομη εξαγωγή ενός τεράστιου τμήματος μετεωρίτη προς τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο είχε δηλωθεί ψευδώς ως «διακοσμητικό κήπου». Το εντυπωσιακό εύρημα, βάρους περίπου 2,8 τόνων, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης, με τις αρχές να ξεκινούν ποινική έρευνα για λαθρεμπόριο αγαθών στρατηγικής και πολιτιστικής σημασίας.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, το αντικείμενο είχε δηλωθεί ως γλυπτό τοπίου ή διακοσμητικό κήπου. Ωστόσο, η λεπτομερής εξέταση αποκάλυψε ότι επρόκειτο για τμήμα του περίφημου μετεωρίτη Aletai, ενός από τους μεγαλύτερους σιδηρούχους μετεωρίτες που έχουν βρεθεί ποτέ στη Γη. Η εκτιμώμενη αξία του αγγίζει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για τους συλλέκτες σπάνιων διαστημικών αντικειμένων.

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Ο Aletai θεωρείται ηλικίας περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών και εκτιμάται ότι προέρχεται από τον πυρήνα ενός πρωτοπλανήτη ή μεγάλου αστεροειδούς που διαλύθηκε στα πρώτα στάδια σχηματισμού του ηλιακού συστήματος. Ανακαλύφθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στην περιοχή των βουνών Αλτάι και είναι γνωστός για τη μεγάλη περιεκτικότητά του σε σίδηρο και νικέλιο. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αποτελεί ένα μοναδικό «απολίθωμα» της γέννησης του ηλιακού μας συστήματος.

It survived the journey from space… but it didn’t get through customs.



Customs officers in Russia’s St Petersburg prevented a 2.5-ton meteorite fragment from being exported from Russia to the UK. It was discovered during the scanning of a sea container.



Although the fragment… pic.twitter.com/goAfeMuCdp February 6, 2026

Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον πέντε μεγάλα τμήματα του Aletai, με τη συνολική τους μάζα να ξεπερνά τους 74 τόνους. Το μεγαλύτερο γνωστό κομμάτι ζυγίζει περίπου 28 τόνους, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο εντυπωσιακούς μετεωρίτες που έχουν βρεθεί ποτέ στον πλανήτη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αρχές εξετάζουν ποιος βρισκόταν πίσω από την απόπειρα μεταφοράς του στη Βρετανία και ποιος θα ήταν ο τελικός αποδέκτης του. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το εύρημα είχε δηλωθεί ως διακοσμητικό κήπου προκειμένου να παρακαμφθούν οι περιορισμοί που ισχύουν για την εξαγωγή σπάνιων γεωλογικών και επιστημονικών αντικειμένων.

Η μακρά ιστορία της Ρωσίας με τους μετεωρίτες

Η υπόθεση του Aletai έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εντυπωσιακά μετεωριτικά γεγονότα που έχουν συνδεθεί με τη Ρωσία και έχουν απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το πιο γνωστό από αυτά είναι ο μετεωρίτης του Τσελιαμπίνσκ, ο οποίος εξερράγη στην ατμόσφαιρα πάνω από τα Ουράλια Όρη τον Φεβρουάριο του 2013. Η έκρηξη απελευθέρωσε ενέργεια δεκάδες φορές ισχυρότερη από εκείνη της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε χιλιάδες παράθυρα και προκάλεσε τραυματισμούς σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους. Το περιστατικό καταγράφηκε από εκατοντάδες κάμερες αυτοκινήτων και θεωρείται η σημαντικότερη πρόσκρουση ουράνιου σώματος που έχει παρατηρηθεί στη σύγχρονη εποχή.

Ακόμη πιο διάσημο παραμένει το γεγονός της Τουνγκούσκα το 1908, όταν μια γιγαντιαία έκρηξη πάνω από τη σιβηρική τάιγκα ισοπέδωσε περίπου 80 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση μεγαλύτερη των 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Παρότι δεν βρέθηκε ποτέ κρατήρας πρόσκρουσης, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι προκλήθηκε από την αεροδιάλυση ενός μεγάλου αστεροειδούς ή κομήτη στην ατμόσφαιρα.

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Σημαντική θέση στην ιστορία των μετεωριτών κατέχει και ο Sikhote-Alin, ο οποίος έπεσε στην ανατολική Σιβηρία το 1947. Το ουράνιο σώμα διαλύθηκε λίγο πριν φτάσει στο έδαφος, δημιουργώντας εκατοντάδες κρατήρες και σκορπίζοντας χιλιάδες μεταλλικά θραύσματα σε μεγάλη έκταση. Μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο καλά μελετημένες πτώσεις σιδηρούχου μετεωρίτη στην ιστορία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια ευρήματα δεν έχουν μόνο οικονομική ή συλλεκτική αξία. Κάθε μετεωρίτης αποτελεί μια μοναδική «χρονοκάψουλα» από τα πρώτα στάδια του ηλιακού συστήματος, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τον σχηματισμό των πλανητών και την εξέλιξη των ουράνιων σωμάτων. Για τον λόγο αυτό, η παράνομη διακίνηση ή η απώλεια τέτοιων αντικειμένων θεωρείται σημαντικό πλήγμα για την επιστημονική έρευνα.

Η υπόθεση του Aletai υπενθυμίζει ότι, πέρα από τη θεαματική τους εμφάνιση και την υψηλή εμπορική τους αξία, οι μετεωρίτες αποτελούν ανεκτίμητα κομμάτια της ιστορίας του σύμπαντος, τα οποία εξακολουθούν να κρύβουν απαντήσεις για την προέλευση και την εξέλιξη του κόσμου που γνωρίζουμε.

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Με πληροφορίες από en.as.com και ecoticias.com