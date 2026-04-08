Κατά τη διάρκεια της ιστορικής τους αποστολής γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA παρατήρησαν μετεωρίτες να συγκρούονται με την ανώμαλη επιφάνειά της, ένα φαινόμενο που έχει προκαλέσει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον.

«Αυτές ήταν σίγουρα λάμψεις από προσκρούσεις στη Σελήνη και ο Τζέρεμι Χάνσεν μόλις είδε άλλη μία», ανέφερε τη Δευτέρα ο διοικητής της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν, ενώ το σκάφος κινούνταν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Advertisement

Advertisement

«Καταπληκτικό», απάντησε η Κέλσι Γιανγκ, επικεφαλής σεληνιακής επιστήμης της αποστολής, παρακολουθώντας την πορεία του διαστημοπλοίου από τη Γη, σε απόσταση άνω των 400.000 χιλιομέτρων.

«Δεν ξέρω αν περίμενα ότι το πλήρωμα θα έβλεπε κάτι τέτοιο σε αυτή την αποστολή, οπότε μάλλον φάνηκε η έκπληξη και το σοκ στο πρόσωπό μου», δήλωσε την επόμενη ημέρα, σε ενημέρωση Τύπου, αναφερόμενη στις προσκρούσεις.

Στο κέντρο ελέγχου της NASA στο Χιούστον, ακούστηκαν «κραυγές ενθουσιασμού» από επιστήμονες όταν το πλήρωμα περιέγραψε τις φωτεινές εκρήξεις που προκλήθηκαν από τις συγκρούσεις μετεωριτών, όπως σημείωσε η Γιανγκ.

Το φαινόμενο αποτελεί «κάτι που δεν παρατηρούμε συχνά», δήλωσε στο AFP η αναπληρωματική αστροναύτης της αποστολής Τζένι Γκίμπονς.

«Ήταν επιστημονικά πολύ σημαντικό για εμάς, οπότε το γεγονός ότι είδαν τέσσερις ή πέντε ήταν πραγματικά εξαιρετικό». Καθώς οι αστροναύτες επέστρεφαν προς τη Γη, η NASA τους ρώτησε την Τρίτη για τα φαινόμενα που κατέγραψαν κατά τη διάρκεια σχεδόν επτά ωρών παρατήρησης.

«Ήταν παρατεταμένες; Και παρατηρήσατε κάποιο χρώμα;» ρώτησε η Γιανγκ.

Advertisement

«Ήταν σαν μια μικροσκοπική κουκκίδα φωτός», απάντησε ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν. «Υποψιάζομαι ότι υπήρχαν και περισσότερες».

«Θα έλεγα ότι διήρκεσαν ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, σαν το πιο γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο του κλείστρου μιας κάμερας», πρόσθεσε ο Ριντ Γουάιζμαν, σημειώνοντας ότι οι λάμψεις ήταν «λευκές έως γαλαζόλευκες».

«Για μένα δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το βλέπαμε και το βλέπαμε όλοι», συμπλήρωσε.

Advertisement

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NASA, το πλήρωμα που κατέρριψε το ρεκόρ μεγαλύτερης απόστασης από τη Γη κατά τη διάρκεια της αποστολής ανέφερε συνολικά έξι προσκρούσεις μετεωριτών στη σεληνιακή επιφάνεια.

Οι ομάδες εδάφους επιχειρούν πλέον να συσχετίσουν αυτές τις παρατηρήσεις με δεδομένα από δορυφόρο σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ανέφερε η Γιανγκ, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια ηλιακής έκλειψης, όταν η Σελήνη παρεμβλήθηκε μπροστά από τον Ήλιο. «Προσωπικά με εκπλήσσει ότι είδαν τόσες πολλές, αν και είχαν εκπαιδευτεί να τις εντοπίζουν», δήλωσε ο Μπρους Μπετς, επικεφαλής επιστήμονας της Planetary Society.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιγραφές θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για τη συχνότητα των προσκρούσεων, αλλά και για το μέγεθος των σωμάτων.

Advertisement

Ένα βασικό ερώτημα είναι τι μέγεθος πρέπει να έχει ένα αντικείμενο για να δημιουργήσει μια λάμψη ορατή από τους αστροναύτες. «Δεν πρόκειται για σωματίδιο σκόνης, αλλά ούτε και για βράχο μεγέθους ενός μέτρου».

Οι παρατηρήσεις αυτές ανοίγουν νέα πεδία έρευνας και δείχνουν ότι «η καθημερινή ροή μετεωριτών θα πρέπει να παρακολουθείται πιο στενά στο μέλλον, πριν δημιουργηθεί μια βάση στη Σελήνη», ανέφερε ο Πίτερ Σουλτς, ομότιμος καθηγητής γεωλογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Στη Γη, τα μικρότερα αντικείμενα «καίγονται ψηλά στην ατμόσφαιρα λόγω τριβής» πριν φτάσουν στην επιφάνεια, όπως εξήγησε ο Μπετς, κάτι που δεν συμβαίνει στη Σελήνη. «Στη Σελήνη υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση», κατέληξε.

Advertisement

Πηγή: macaubusiness.com

Advertisement