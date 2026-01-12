Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε στο Ιράν αλλά και στην διεθνή κοινότητα η είδηση για την εν ψυχρώ δολοφονία της Ρουμπίνα Αμινιάν, μιας 23χρονης φοιτήτριας, από τις δυνάμεις καταστολείς του καθεστώτος, κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων στην Τεχεράνη.

Ειδικότερα, η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Iran Human Rights», με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε πως η 23χρονη φοιτήτρια, κουρδικής καταγωγής, δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, όταν φεύγοντας από την σχολή θέλησε να ενωθεί με τους διαδηλωτές, που βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης περισσότερο από δύο εβδομάδες, διαμαρτυρόμενοι για το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας.

Rubina Aminian, a 23-year-old student, was murdered by the Islamic regime on the evening of Thursday, January 8, after leaving her university and joining a protest in Tehran.



After identifying her daughter’s body, her mother said, “It wasn’t just my daughter. I saw hundreds of… pic.twitter.com/07euwyPQLv — Sarah Raviani (@sarahraviani) January 11, 2026

Άνθρωποι από το κοντινό περιβάλλον της νεαρής κοπέλας, υποστηρίζουν πως η φοιτήτρια πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι από τις δυνάμεις κατασςτολής. Οι γονείς της 23χρονης με το που πληροφορήθηκαν για τον θάνατο του παιδιού τους ταξίδεψαν αμέσως στην Τεχεράνη από την πόλη Κερμανσάχ όπου ζουν.

«Η οικογένεια μεταφέρθηκε σε μια τοποθεσία κοντά στο κολλέγιο, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 22 ετών, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση στο κεφάλι και τον λαιμό από κυβερνητικές δυνάμεις. Αρχικά, δεν επετράπη στην οικογένεια να αναγνωρίσει τη σορό της Ρουμπίνα και αργότερα δεν τους επετράπη να πάρουν τη σορό της μαζί τους», δήλωσαν πηγές κοντά στην οικογένεια Αμινιάν στην οργάνωση «Iran Human Rights».

A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran’s nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest… pic.twitter.com/EdOMitKoOF — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 11, 2026

«Είδα εκατοντάδες σορούς»

Η μητέρα της 23χρονης υπογράμμισε πως είδε με τα ίδια της τα μάτια εκατοντάδες σορούς και πως δεν ήταν μόνο η κόρη της ανάμεσα στα θύματα του καθεστώτος. Συγγενείς της 23χρονης καταγγέλουν ότι είδαν εκατοντάδες νεαρά παιδιά κοντά στο άψυχο σώμα της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι γονείς της Αμινιάν κατάφεραν να μεταφέρουν την σορό της κόρης τους στην πόλη Κερμανσάχ.

Robina Aminian, a 24-year-old student from Marivan, was murdered by the Islamic Republic regime in Tehran for demanding freedom.



Remember her name. pic.twitter.com/HxPJTl5pYm

Ωστόσο, όταν έφτασαν στο σπίτι, τους περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη. Δυνάμεις ασφαλείας είχαν περικυκλώσει τον χώρο και δεν επέτρεψαν στην οικογένεια να θρηνήσει και να θάψει το παιδί τους. Την ίδια στιγμή, φίλοι της Ρουμπίνα περιγράφουν την 23χρονη φοιτήτρια ως «μια νεαρή γυναίκα γεμάτη χαρά για τη ζωή και πάθος για το σχέδιο μόδας, τα όνειρα της οποίας θάφτηκαν από την βίαιη καταστολή της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού, το όνομα της Ρουμπίνα έχει γίνει hashtag στα social media και πλήθος κόσμου στέκεται στο πλευρό της οικογένειας. Μέχρι στιγμής στο Ιράν υπάρχουν αναφορές για τον θάνατο τουλάχιστον 500 ανθρώπων κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια του θεοκρατικού καθεστώτος της χώρας.

The Hana Human Rights Organization, based on credible information received, has opened an investigation into the case of Rubina Aminian, a 22-year-old Kurdish student at Shahid Beheshti University, who was killed during the recent protests in Tehran. Rubina Aminian was originally… pic.twitter.com/Ap849KVPOt Advertisement January 11, 2026