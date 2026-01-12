Στην πιθανότητα «ανάληψης δράσης» έναντι του Ιράν επιμένει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των μαζικότερων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος που σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της αμερικανικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Activists (HRA) φαίνεται να έχει στοιχίσει τη ζωή ακόμη και πάνω από 500 ανθρώπους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την Ουάσιγκτον και δήλωσαν έτοιμοι να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» το Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση. Όπως είπε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν. «Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση».

Σημειώνεται πως ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν την επιλογή στάσης έναντι του Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters

Το Ιράν προειδοποίησε από την πλευρά του, όπως αναφέρει το BBC, ότι θα προβεί σε αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν προειδοποίησε ότι εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν, τόσο το Ισραήλ όσο και τα στρατιωτικά και ναυτιλιακά κέντρα των ΗΠΑ στην περιοχή θα γίνουν νόμιμοι στόχοι.

Επίσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις αναταραχές. «Έχουν εκπαιδεύσει συγκεκριμένα άτομα εντός και εκτός της χώρας, έχουν φέρει τρομοκράτες στη χώρα από το εξωτερικό, έχουν πυρπολήσει τζαμιά και έχουν επιτεθεί σε αγορές και συντεχνίες στο Ραστ, πυρπολώντας το παζάρι», είπε χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.

Ακραία καταστολή και κατηγορίες για τις ΗΠΑ- Μπλοκάρισμα και του StarLink;

Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού έχουν πλέον ως αίτημα τον τερματισμό διακυβέρνησης του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν δήλωσε ότι όποιος διαμαρτύρεται θα θεωρείται «εχθρός του Θεού» – ένα αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή – ενώ ο Χαμενεΐ έχει χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές ως «ομάδα βανδάλων» που επιδιώκουν να «ευχαριστήσουν» τον Τραμπ.

Στο μεταξύ το Ιράν φέρεται να προχώρησε ένα βήμα παραπέρα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή καταστολή προκειμένου να στερήσει από τους διαδηλωτές την δυνατότητα να επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο όσο συμβαίνουν στη χώρα. Ακτιβιστές αναφέρουν πως έχουν αποκοπεί από το δίκτυο Starlink. Το καθεστώς φέρεται να ενεργοποίησε συστήματα παρεμβολών που υποβάθμισαν δραστικά τη λειτουργία των δορυφορικών συνδέσεων, με αποτέλεσμα αποσυνδέσεις, μεγάλες απώλειες δεδομένων και πρακτική αδυναμία χρήσης του δικτύου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι σχεδιάζει να μιλήσει με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ σχετικά με την αποκατάσταση του διαδικτύου στο Ιράν. «Είναι πολύ καλός σε τέτοια πράγματα, έχει μια πολύ καλή εταιρεία», είπε ο Τραμπ

Ο Μασκ και η SpaceX δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Κάλας έτοιμη να εισηγηθεί νέες κυρώσεις στο Ιράν

Στο μεταξύ, η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε έτοιμη να εισηγηθεί την επιβολή νέων κυρώσεων στο Ιράν, σε αντίδραση για αυτή που περιέγραψε ως βάρβαρη καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα.

«Η ΕΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή σαρωτικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν–σε αυτούς που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριότητες εξάπλωσης των πυρηνικών και την υποστήριξη από πλευράς Τεχεράνης στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε η κ. Κάλας στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η οποία δημοσίευσε τις δηλώσεις της χθες Κυριακή.

«Είμαι προετοιμασμένη να προτείνω επιπρόσθετες κυρώσεις σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, αρχικά αναμένεται να προταθούν τιμωρητικά μέτρα σε βάρος όσων ευθύνονται για τη βία εναντίον διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων υπουργών. Στις κυρώσεις μπορεί να συμπεριληφθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η δέσμευση τυχόν πόρων τους στη δικαιοδοσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν και ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, οι Ιρανοί διακινδυνεύουν τα πάντα για να ακουστεί η φωνή τους και το καθεστώς έχει μακρύ και βαρύ ιστορικό συντριβής των διαδηλώσεων, με τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να αντιδρούν βάρβαρα για ακόμη μια φορά.

Ο γιος του πάλαι ποτέ σάχη καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν «με τον λαό»

Ο δε γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ Ρεζά Παχλαβί κάλεσε τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό».

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού–και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Beloved people of Iran, my courageous compatriots,



Over the past two weeks—especially in the last four days—you have shaken the foundations of the illegitimate Islamic Republic through massive, nationwide demonstrations. Now, relying on your overwhelming response to the recent… https://t.co/o5uEd7KHsY — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

Απευθυνόμενος στους ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.