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Στον θάνατο ενός εργαζομένου σε εργαστήριο μελέτης της πανώλης στη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, καλώντας τη Μόσχα να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ισλανδία, κατά τη διάρκεια περιοδείας του σε ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, υπογράμμισε ότι η Ρωσία πρέπει να επιδείξει διαφάνεια.

«Εναπόκειται στη Ρωσία να μοιραστεί περαιτέρω πληροφορίες για ό,τι συνέβη», δήλωσε ο Ρούμπιο στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Ισλανδία.

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Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε περιστατικό πιθανής μόλυνσης συνδέεται με εργαστηριακό περιβάλλον προκαλεί αυξημένες ανησυχίες, ιδιαίτερα μετά την εμπειρία της πανδημίας της Covid-19. Οι αμερικανικές Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο της ερευνήτριας και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη Ρωσία.

«Παρακολουθούμε το θέμα πολύ στενά, ώρα με την ώρα», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Υπενθυμίζουμε ότι ένας εργαζόμενος σε εργαστήριο του ινστιτούτου έρευνας για την πανώλη στη Σιβηρία αρρώστησε και πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες την Παρασκευή, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να θέσουν δεκάδες άτομα σε καραντίνα και προκάλεσε ανησυχία για τη δημόσια υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι η έξαρση του προβλήματος αποτελεί «μεγάλο ζήτημα για τη Ρωσία».