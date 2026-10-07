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Οι ρωσικές υγειονομικές αρχές αποδίδουν τον θάνατο σε πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας, διαψεύδοντας τις αναφορές περί ατυχήματος με το βακτήριο της πανώλης στο εργαστήριο.

Η μητέρα της θανούσας καταγγέλλει εγκατάλειψη της κόρης της από τους γιατρούς, ενώ αμφισβητεί το σενάριο του εργαστηριακού ατυχήματος λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Περίπου 200 άτομα που ήρθαν σε επαφή με τη νεαρή γυναίκα τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια.

Η οικογένεια της Σιπίλοβα παραμένει σε καραντίνα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την τέλεση της κηδείας της 28χρονης μέχρι την ολοκλήρωση της απομόνωσης.

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«Άφησαν την κόρη μου να πεθάνει», λέει συντετριμμένη η μητέρα της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, η οποία πέθανε στη Σιβηρία υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ εργαζόταν σε ερευνητικό ινστιτούτο που μελετά την πανώλη.

Η Σβετλάνα Σιπίλοβα, που είναι και η ίδια γιατρός, υποστηρίζει ότι η κόρη της δεν έχει ακόμη ταφεί, καθώς η ίδια και άλλα μέλη της οικογένειας παραμένουν σε καραντίνα. «Έχω σώσει πολλούς ασθενείς, όμως δεν κατάφεραν να σώσουν την κόρη μου. Απλώς την άφησαν να πεθάνει», είπε, κατηγορώντας τους γιατρούς ότι «εγκατέλειψαν» το παιδί της.

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Τέσσερις ημέρες μετά τον θάνατο της 28χρονης, η μητέρα της ανέφερε ότι εξακολουθεί να περιμένει επίσημη ενημέρωση για την αιτία θανάτου. «Περιμένω να γίνει επίσημο. Πρέπει να είναι επίσημο έγγραφο. Είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό το θέαμα συνεχίζεται», δήλωσε.

Το χρονικό του θανάτου της 28χρονης – Τι υποστηρίζουν οι ρωσικές Αρχές

Η Ντάρια Σιπίλοβα εργαζόταν στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, είχε εργαστεί με το βακτήριο Yersinia pestis, που προκαλεί την πανώλη, ενώ είχε συμμετάσχει και σε έρευνα για στελέχη του βακτηρίου που εντοπίζονται σε φυσικές εστίες πανώλης στη Σιβηρία.

Η 28χρονη αρρώστησε στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις 29 Σεπτεμβρίου νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αναφορές, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και διασωληνώθηκε, όμως πέθανε τη νύχτα της 1ης προς 2α Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε το σενάριο ότι η Σιπίλοβα ενδέχεται να είχε εκτεθεί στην πανώλη έπειτα από ατύχημα στο εργαστήριο, όταν φέρεται να έσπασε δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι ρωσικές υγειονομικές Αρχές απορρίπτουν ότι υπήρξε ατύχημα με επικίνδυνο παθογόνο στο εργαστήριο και αναφέρουν ότι η 28χρονη πέθανε από «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας». Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Παρά τις επίσημες διαψεύσεις, η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση. Περίπου 200 άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή με τη Σιπίλοβα τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση ή απομόνωση, ενώ περιορισμοί επιβλήθηκαν και σε νοσοκομεία της περιοχής.

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Απολύμανση στην πολυκατοικία όπου έμενε

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πραγματοποιήθηκε και επιχείρηση απολύμανσης στην πολυκατοικία όπου έμενε η οικογένεια της 28χρονης στο Ιρκούτσκ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις 2 Οκτωβρίου, περίπου στις 10 το βράδυ, τρία οχήματα έφτασαν έξω από το κτίριο. Εργαζόμενοι φορώντας προστατευτικές στολές και μάσκες μετέφεραν δοχεία και προχώρησαν στην απολύμανση των εισόδων με χημικό που είχε έντονη οσμή.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη, ώστε δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν. Οι εργαζόμενοι φέρεται να είχαν σταλεί από τη ρωσική υπηρεσία υγειονομικής επιτήρησης Rospotrebnadzor.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα, οι εργαζόμενοι φέρεται να είπαν στους κατοίκους ότι «πέθανε ένα κορίτσι, ένας θανατηφόρος επικίνδυνος ιός».

Η πολυκατοικία φέρεται να απολυμάνθηκε και άλλες φορές τις επόμενες ημέρες, ενώ η υπόθεση ενίσχυσε τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης.

«Αδύνατο να σπάσει δοκιμαστικός σωλήνας» λέει η μητέρα της

Η Σβετλάνα Σιπίλοβα απορρίπτει κατηγορηματικά την εκδοχή ότι η κόρη της έσπασε δοκιμαστικό σωλήνα με βακτήρια πανώλης.

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«Μόνο ένας ερασιτέχνης θα έλεγε κάτι τέτοιο. Είναι απλώς αδύνατο να χυθεί ή να σπάσει. Υπάρχουν τόσο αυστηρά μέτρα προστασίας», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι συνθήκες ασφαλείας στο συγκεκριμένο εργαστήριο είναι εξαιρετικά αυστηρές και ότι δεν θεωρεί πιθανό να συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό με τον τρόπο που περιγράφηκε.

Μιλώντας από την καραντίνα, η Σβετλάνα ανέφερε επίσης ότι η κόρη της δεν έχει ακόμη κηδευτεί, καθώς η οικογένεια δεν μπορεί να αποχωρήσει από την απομόνωση.

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«Ποιος θα την κηδέψει αφού εμείς είμαστε εδώ φυλακισμένοι;», ανέφερε.

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Περιγράφοντας την κόρη της, τη χαρακτήρισε εργατική και «μια πραγματικά αγνή ψυχή». Παράλληλα, μίλησε για το πόσο δύσκολο είναι να εργαστεί κάποιος στο συγκεκριμένο ερευνητικό ινστιτούτο.

«Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς δουλειά στο Αντιπανωλικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ», είπε και πρόσθεσε: «Κατέστρεψαν την κόρη μου – την εγκατέλειψαν και την κατέστρεψαν».

Με πληροφορίες από meduza, aol

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