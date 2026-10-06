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Περίπου διακόσια άτομα που ήρθαν σε επαφή με την εργαζόμενη τέθηκαν σε καραντίνα, ενώ πέντε νοσοκομεία της περιοχής βρίσκονται υπό περιορισμό.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το ρωσικό πρόγραμμα βιολογικών ερευνών, το οποίο συνδέεται ιστορικά με την ανάπτυξη επιθετικών βιολογικών όπλων.

Έκθεση του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ του 2025 κατηγορεί τη Ρωσία για παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων σχετικά με τη διατήρηση επιθετικών βιολογικών προγραμμάτων.

Η Μόσχα διαψεύδει τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως οι εγκαταστάσεις της στοχεύουν αποκλειστικά στην ανάπτυξη εμβολίων και στην προστασία από επιδημίες.

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Ένας θάνατος σε εργαστήριο πανώλης στη μακρινή Σιβηρία επαναφέρει στο προσκήνιο το σκοτεινό παρελθόν του σοβιετικού προγράμματος βιολογικών όπλων και προκαλεί ανησυχία για το τι πραγματικά συμβαίνει στις εγκαταστάσεις όπου η Ρωσία δηλώνει ότι μελετά θανατηφόρα παθογόνα για αμυντικούς και υγειονομικούς σκοπούς, σύμφωνα με τη NewYorkPost.

Η 28χρονη τεχνικός Ντάρια Σιπίλοβα πέθανε λίγες ημέρες μετά το φερόμενο ατύχημα με δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε πνευμονική πανώλη, ενώ σχεδόν 200 άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί της έχουν τεθεί σε καραντίνα. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έως και πέντε νοσοκομεία στην περιοχή έχουν τεθεί σε καθεστώς περιορισμού. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί άλλα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

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I remember hearing from anti-Ukraine voices about their so-called bio labs. It was Russian disinformation ops at their best. But in reality it is Russia with the bio labs. — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) October 4, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Αντιπανωλικό Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, περίπου 2.500 μίλια ανατολικά της Μόσχας και κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Το Ινστιτούτο αποτελεί μέρος ενός δικτύου δεκάδων εργαστηρίων που δημιουργήθηκαν επί Σοβιετικής Ένωσης για τη μελέτη επικίνδυνων λοιμωδών παραγόντων.

Η ιστορία, ωστόσο, είναι πολύ πιο σύνθετη. Έρευνα του ειδικού Ρέιμοντ Ζίλινσκας έχει καταγράψει τους στενούς δεσμούς των σοβιετικών αντιπανωλικών εγκαταστάσεων με το τότε επιθετικό πρόγραμμα βιολογικών όπλων. Στο Ιρκούτσκ φυλάσσονταν άγρια, ιδιαίτερα λοιμογόνα στελέχη πανώλης, άνθρακα και άλλων παθογόνων που είχαν συλλεχθεί από τη Σιβηρία και την Ανατολική Ασία.

Hundreds of people in eastern Russia have been placed in quarantine after a laboratory worker died of suspected pneumonic plague.



Darya Shipolova was an employee of the Anti-Plague Research Institute in Siberia and people thought to have had contact with her are reportedly being… pic.twitter.com/GzbfBZYOls — Channel 4 News (@Channel4News) October 6, 2026

Τον Απρίλιο του 2025, έκθεση του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «η Ρωσία διατηρεί επιθετικό πρόγραμμα βιολογικού πολέμου και παραβιάζει τις υποχρεώσεις της» που απορρέουν από τη Σύμβαση για τα Βιολογικά Όπλα, σύμφωνα με το Radio Free Europe.

Η αναφορά αυτή έρχεται χρόνια μετά την προώθηση από τη Μόσχα θεωριών συνωμοσίας περί λειτουργίας βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία, με τη σιωπηρή ή άμεση υποστήριξη των ΗΠΑ.

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Why experts fear Russia may secretly be working on a new variant of the BLACK DEATH, as high-flying young scientist who worked at Siberian 'anti-plague' institute mysteriously dies after 'lab accident' https://t.co/Su10CEzYzB — Mail+ (@DailyMailUK) October 6, 2026

Η Μόσχα αρνείται ότι τα εργαστήριά της παράγουν βιολογικά όπλα και υποστηρίζει ότι επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εμβολίων και στην προστασία από επιδημίες. Ωστόσο, έκθεση του αμερικανικού State Department το 2025 ανέφερε ότι η Ρωσία διατηρεί επιθετικό πρόγραμμα βιολογικού πολέμου, κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεών της.

Η πνευμονική πανώλη μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, γεγονός που εξηγεί την αυξημένη επιτήρηση μετά το περιστατικό.

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(Με πληροφορίες από NewYorkPost)