Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο θάνατος μιας εργαζόμενης σε ερευνητικό κέντρο στη Σιβηρία έχει προκαλέσει ανησυχία για πιθανή εξάπλωση της πνευμονικής πανώλης.

Οι ρωσικές αρχές δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το περιστατικό με το συγκεκριμένο βακτήριο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την υπόθεση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση της χώρας του να παρέχει βοήθεια εφόσον χρειαστεί.

Η πανώλη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με αντιβιοτικά εάν διαγνωστεί εγκαίρως.

Η πνευμονική μορφή της νόσου κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς μεταδίδεται άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων.

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Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Ρωσία ο θάνατος μιας νεαρής εργαζόμενης σε ερευνητικό κέντρο για την πανώλη στη Σιβηρία, με τις ΗΠΑ να παρακολουθούν στενά την υπόθεση υπό τον φόβο πιθανής εξάπλωσης της πνευμονικής πανώλης, σύμφωνα με το BBC. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να συνδέουν τον θάνατό της με το επικίνδυνο βακτήριο.

Ερωτηθείς τι πρόκειται να κάνει η Ουάσινγκτον σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανώλης από τη Ρωσία, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει με το Κρεμλίνο για το θέμα.

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«Δεν μου αρέσει να τους βλέπω να αντιμετωπίζουν κάτι τέτοιο», είπε, προσθέτοντας: «Θα βοηθήσουμε. Όποιος αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα, πάντα θα βοηθάμε».

Η γυναίκα που πέθανε, της οποίας το μικρό όνομα αναφέρθηκε από ρωσικά μέσα ως Ντάρια και ήταν στα τέλη των 20 ετών, είχε επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή Μπουριατία, στα σύνορα με τη Μογγολία.

A Russian lab worker has died and thousands are in quarantine after a plague outbreak.



The World Health Organisation says the pneumonic form of plague is especially contagious and "can trigger severe epidemics".@SkyNewsThomas explains everything you need to know about… pic.twitter.com/PM7QNXp77h — Sky News (@SkyNews) October 5, 2026

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για «την τελευταία ενημέρωση σχετικά με το ύποπτο κρούσμα πανώλης στη Ρωσία», ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε:

«Φαίνεται ότι υπήρχε μια εργαζόμενη στο εργαστήριο που μολύνθηκε και υπάρχει ανησυχία ότι αυτό θα μπορούσε να έχει εξαπλωθεί, τουλάχιστον στο εσωτερικό του εργαστηρίου. Έχετε δει να εφαρμόζονται καραντίνες και άλλα παρόμοια μέτρα.

»Αν κάτι τέτοιο βγει προς τα έξω, μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα. Γι’ αυτό το παρακολουθούμε στενά και το επιτηρούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος πανικού, αλλά είναι λόγος για προσοχή και για να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε, και αυτό ακριβώς κάνουμε».

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Russian officials quarantined dozens of people after a laboratory worker at a plague research institute in ‌Siberia fell ill and died in undisclosed circumstances. US authorities are monitoring the situation https://t.co/SyCwlPXJvh pic.twitter.com/eYVAARLZZg — Reuters (@Reuters) October 6, 2026

Δεν εντοπίστηκε πρόβλημα στο εργαστήριο

Μέχρι στιγμής, κανένας άλλος εργαζόμενος του ινστιτούτου δεν έχει χρειαστεί ιατρική περίθαλψη μετά τον θάνατο της τεχνικού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Ιρκούτσκ Ιγκόρ Κόμπζεφ, ο οποίος επικαλέστηκε στοιχεία της ρωσικής υπηρεσίας προστασίας καταναλωτών και δημόσιας υγείας (Rospotrebnadzor).

Κλιμάκιο βιολογικής ασφάλειας πραγματοποίησε έλεγχο στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής στο Ιρκούτσκ, χωρίς να διαπιστώσει κάποια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις.

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Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ συνέστησε στους πολίτες να μην δίνουν βάση σε «διάφορες φήμες», αλλά να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Rospotrebnadzor.

Την ίδια ώρα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου 200 άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή με τη νεκρή γυναίκα τέθηκαν προληπτικά υπό ιατρική παρακολούθηση.

«Η πνευμονική πανώλη μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο»

Ο δρ. Σάιμον Κλαρκ, ειδικός στην κυτταρική μικροβιολογία, εξήγησε ότι η πνευμονική μορφή της Yersinia pestis μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη χωρίς θεραπεία, αλλά αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά. Όπως σημείωσε, η δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι ο βασικός λόγος ανησυχίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η πανώλη δεν αποτελεί ασθένεια του παρελθόντος, καθώς εξακολουθεί να εμφανίζεται σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο χρήσης του βακτηρίου ως βιολογικού όπλου, ανέφερε ότι είναι πιθανό, αλλά θεωρεί πιο πιθανή μια φυσική εξήγηση.

White House 'monitoring' suspected plague outbreak in Russia after lab worker dead, hundreds quarantined https://t.co/WMiWhOQ0Y3 pic.twitter.com/kg9QBERzCA — New York Post (@nypost) October 5, 2026

Τι είναι η πανώλη

Η πανώλη είναι μία από τις πιο τρομακτικές μολυσματικές ασθένειες στην ανθρώπινη ιστορία. Προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, το οποίο εντοπίζεται κυρίως σε μικρά θηλαστικά και στους ψύλλους τους. Η νόσος εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, όμως πλέον μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με αντιβιοτικά, εφόσον διαγνωστεί εγκαίρως.

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Υπάρχουν τρεις βασικές μορφές της νόσου:

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Βουβωνική πανώλη: Είναι η συχνότερη μορφή και συνήθως μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου ψύλλου. Προκαλεί επώδυνη διόγκωση των λεμφαδένων.

Σηψαιμική πανώλη: Το βακτήριο περνά στο αίμα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σήψη, αιμορραγίες, βλάβες ιστών και ανεπάρκεια οργάνων.

Πνευμονική πανώλη: Είναι η πιο επιθετική και επικίνδυνη μορφή, καθώς προσβάλλει τους πνεύμονες και είναι η μορφή της πανώλης που μπορεί να μεταδοθεί άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω μολυσμένων αναπνευστικών σταγονιδίων ή σωματιδίων.

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Γιατί είναι τόσο επικίνδυνη; Τα συμπτώματα της πανώλης

Η πνευμονική πανώλη μπορεί να εξελιχθεί εξαιρετικά γρήγορα, ακόμα και μέσα σε 24 ώρες.

Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει υψηλό πυρετό, έντονη αδυναμία, πονοκέφαλο, δύσπνοια, πόνο στο στήθος και βήχα, σε ορισμένες περιπτώσεις με αιματηρά πτύελα.

Χωρίς έγκαιρη θεραπεία μπορεί να αποβεί μοιραία πολύ γρήγορα. Αντίθετα, η χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτικών στα πρώτα στάδια της νόσου αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Από την πανώλη στον «Μαύρο Θάνατο»

Το ίδιο βακτήριο, το Yersinia pestis, βρίσκεται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές καταστροφές που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, τον λεγόμενο «Μαύρο Θάνατο».

Η μεγάλη πανδημία πανώλης σάρωσε την Ευρώπη τον 14ο αιώνα, με αποκορύφωμα την περίοδο 1347-1351, σκοτώντας εκατομμύρια ανθρώπους.

(Με πληροφορίες από BBC)