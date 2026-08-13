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Την διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδες του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στην Ρουμανία, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία uclearelectrica, εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψύξη του συστήματος.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση καθώς ο πυρηνικός σταθμός, παράγει το 20% της πυρηνικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα γεγονός που θα οδηγήσει σε νέες αυξήσεις τιμών ενέργειας. Η εταιρεία, είχε ήδη διακόψει την λειτουργία του ενός από τους δύο αντιδραστήρες του στα τέλη του Ιουλίου ωστόσο η καθολική διακοπή της λειτουργίας του σταθμού, είναι η πρώτη μετά την ξηρασία του 2003.

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