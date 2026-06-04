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Η Σακίρα δηλώνει πως δεν βρίσκεται σε φάση αναζήτησης μιας νέας σχέσης, καθώς η προσοχή της είναι στραμμένη αποκλειστικά στους δύο γιους της και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, η 49χρονη τραγουδίστρια μίλησε για την καθημερινότητά της, εξηγώντας ότι αυτή την περίοδο η ανατροφή των παιδιών της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της, ενώ παράλληλα αφιερώνει τον χρόνο και την ενέργειά της στην καριέρα της.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν σκέφτομαι μελλοντικούς συντρόφους. Απλώς σκέφτομαι να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ίσως όταν μεγαλώσουν. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με την καριέρα μου και τη ζωή μου και δεν υπάρχει χώρος ή χρόνος για οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω κοινωνική ζωή».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης με χιούμορ στην προσωπική της κατάσταση, κάνοντας αναφορά σε στίχο τραγουδιού της. «Στο τραγούδι μου λέω ότι οι single γυναίκες περνούν πολύ ωραία και είναι αλήθεια, αλλά όχι πολύ για εμένα τώρα, γιατί είμαι μία “πολυάσχολη μέλισσα”», είπε, εξηγώντας ότι το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, ειδικά καθώς προετοιμάζεται για τη δεύτερη περιοδεία της, ενώ παράλληλα φροντίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών της.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σακίρα μίλησε για την περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ, περιγράφοντας πώς συνέχισε να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

«Όταν ο κόσμος σου καταρρέει, πρέπει να σηκωθείς, να πληρώσεις τους λογαριασμούς, να ετοιμάσεις πρωινό και να πας τα παιδιά στο σχολείο. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μητρότητα, τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή.

«Η μητρότητα σε κάνει δυνατή. Από τη στιγμή που έγινα μητέρα, βλέπω τη ζωή διαφορετικά. Τα παιδιά μου είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί και μαθαίνω από αυτά κάθε μέρα», είπε.

Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 2022, έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας. Η προσωπική τους ζωή βρέθηκε για μεγάλο διάστημα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με την τραγουδίστρια να έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις δυσκολίες που βίωσε κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.