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Στην άσκηση έρευνας και διάσωσης «Σαλαμίς – 03/26», στην περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμμετείχαν την Τετάρτη οι φρεγάτες «Ύδρα» και «Νικηφόρος Φωκάς» του ΠΝ, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Λάρνακας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε με το περιπολικό ανοικτής θαλάσσης (ΠΑΘ) «Ιωαννίδης» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, με ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας – Διάσωσης της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, με ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, καθώς και με νοσηλευτές της Ειδικής Ομάδας «MEDEVAC» της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

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Σκοπός της άσκησης ήταν η εξάσκηση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε διαδικασίες Search and Rescue (SAR), συμβάλλοντας στην επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητάς τους.