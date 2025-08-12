Έντονη κινητοποίηση προκάλεσε τη Δευτέρα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανάρτηση που εμφανίστηκε στον επίσημο λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο, με περιεχόμενο που στήριζε κινητοποιήσεις κατά του Ισραήλ και υιοθετούσε συνθήματα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.



Συγκεκριμένα, η ανάρτηση στο Facebook ανέφερε:

«ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: “ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ. Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα “να σταματήσει η γενοκτονία” στη Γάζα».



Η πρωτοβουλία προκάλεσε ερωτήματα, καθώς η χρήση επίσημων διαδικτυακών χώρων που παραπέμπουν σε θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προώθηση πολιτικών θέσεων ή συνθημάτων οργανώσεων θεωρείται ασυμβίβαστη με τον θεσμικό τους ρόλο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δόθηκαν άμεσα εντολές για την αφαίρεση της ανάρτησης, η οποία και «ξηλώθηκε» εντός λίγων ωρών.



Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο (12.08.2025), έδωσε την εξής απάντηση:

“Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες. Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας”.