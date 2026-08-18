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Ο σεισμός των 7,4 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 300 ανθρώπων και άφησε χιλιάδες οικογένειες άστεγες, με την αντιπολίτευση να εξετάζει την κατάθεση πρότασης μομφής.

Ο υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί διακοπών, υποστηρίζοντας ότι αφιέρωσε ελάχιστο χρόνο στην οικογένειά του πριν επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια προκάλεσε αντιδράσεις όταν πέταξε μπάλες ποδοσφαίρου με το προεκλογικό του σύνθημα σε κατοίκους πληγείσας περιοχής.

Η κυβέρνηση καλείται πλέον να διαχειριστεί μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η δημόσια συζήτηση για τη στάση των κυβερνητικών στελεχών παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

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Έντονες αντιδράσεις στην Κολομβία έχει προκαλέσει ο υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής, Χάιμε Αντρές Μπελτράν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο που τον δείχνουν να βρίσκεται σε παραλία της Καραϊβικής μαζί με την οικογένειά του, λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου στη δυτική Κολομβία προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 300 ανθρώπων, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι βρέθηκαν χωρίς στέγη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, περίπου 27.000 κατοικίες υπέστησαν μερική ή ολοκληρωτική καταστροφή, με πολλές οικογένειες να αναγκάζονται να διαμένουν σε σκηνές και προσωρινά καταλύματα.

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Οι εικόνες του υπουργού στη Σάντα Μάρτα προκάλεσαν την οργή της αντιπολίτευσης, η οποία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την κατάθεση πρότασης μομφής εναντίον του. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η επιλογή του να περάσει χρόνο στην παραλία, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, είναι τουλάχιστον άστοχη, δεδομένου ότι το χαρτοφυλάκιό του αφορά άμεσα την αποκατάσταση των χιλιάδων σεισμόπληκτων που έχουν χάσει τα σπίτια τους.

Ο ίδιος ο Μπελτράν απέρριψε τις κατηγορίες ότι έκανε διακοπές. «Δεν πήγα να κάνω διακοπές», υποστήριξε μέσω X, εξηγώντας ότι ήθελε να περάσει μερικές ώρες με τη σύζυγο και τα παιδιά του, τους οποίους, όπως είπε, είχε να δει αρκετές ημέρες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι επέστρεψε αμέσως στα καθήκοντά του.

Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto.



Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país.



Comparto y entiendo la preocupación… pic.twitter.com/8AAl9V8KlP — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 17, 2026

Μία εβδομάδα μετά τον σεισμό, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί, ενώ οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια αυξάνονται. Σε πόλεις όπως η Κάλι και η Περέιρα, πάρκα και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πρόχειρους καταυλισμούς, καθώς χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 7 Αυγούστου, έχει επισκεφθεί πληγείσες περιοχές και έχει υποσχεθεί οικονομική στήριξη στους σεισμόπληκτους για την απόκτηση νέων κατοικιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνολικό κόστος των καταστροφών μπορεί να φτάσει τα 30 τρισεκατομμύρια πέσος, δηλαδή περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, αντιδράσεις προκάλεσε και μια κίνηση του ίδιου του προέδρου κατά την επίσκεψή του στον Τσοκό, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τον σεισμό. Ο δε λα Εσπριέγια φέρεται να πέταξε από το θωρακισμένο όχημά του μπάλες ποδοσφαίρου με το προεκλογικό σύνθημά του προς πολίτες, την ώρα που πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε βασικά αγαθά.

Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πρόκληση της διαχείρισης μιας τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης, την ώρα που οι εικόνες των κυβερνητικών στελεχών προκαλούν έντονη δημόσια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η νέα πολιτική ηγεσία απέναντι στην καταστροφή.