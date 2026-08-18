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Ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε επανειλημμένα τη δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνέντευξης, χαρακτηρίζοντας το μέσο ενημέρωσης ως πηγή ψευδών ειδήσεων και την ίδια αναξιόπιστη.

Η ομάδα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου κατήγγειλε τη στάση της δημοσιογράφου ως απάνθρωπη και επιτέθηκε προσωπικά στον γερουσιαστή Όσοφ για τις δηλώσεις του.

Το CNN υπερασπίστηκε τη δημοσιογράφο του, τονίζοντας ότι οι προσωπικές επιθέσεις κατά των εκπροσώπων του Τύπου αντιβαίνουν στις αρχές της ελευθεροτυπίας και του δημοκρατικού διαλόγου.

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Σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους επιτέθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος στη δημοσιογράφο του CNN Κρίστεν Χολμς, μετά από ερώτηση που έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με δηλώσεις Δημοκρατικού γερουσιαστή για την προσωπική του ζωή και τη φερόμενη εγγύτητά του με συνεργάτιδά του.

Η Χολμς ζήτησε από τον Τραμπ να σχολιάσει όσα ανέφερε ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από την Τζόρτζια, Τζον Όσοφ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης. Ο Όσοφ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τις προσωπικές του υποθέσεις και τις σχέσεις του παρά για τα προεδρικά του καθήκοντα.

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«Προτιμά να οικοδομεί την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι», είπε ο γερουσιαστής, αναφερόμενος στη Νάταλι Χαρπ, συνεργάτιδα του Τραμπ, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων εξαιτίας της συχνής παρουσίας της στο πλευρό του προέδρου.

Ο Τραμπ δεν έδωσε ουσιαστικά απάντηση στην ερώτηση της δημοσιογράφου για τη συγκεκριμένη δήλωση. Αργότερα, ωστόσο, όταν η Χολμς επιχείρησε να του απευθύνει νέα ερώτηση, αυτή τη φορά για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο πρόεδρος αντέδρασε έντονα.

«Σιωπή!», είπε επανειλημμένα ο Τραμπ στη δημοσιογράφο, πριν προσθέσει: «Κάνεις πολλή φασαρία». Παράλληλα, εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά επίθεση κατά του CNN, το οποίο συχνά κατηγορεί για «ψευδείς ειδήσεις».

Trump: Quiet, quiet, quiet. You are very disrespectful. Quiet. Who are you with?



Reporter: I am with CNN.



Trump: You are fake news. Be quiet, be quiet, be quiet. You are a fake reporter. pic.twitter.com/r9sAi7NY7B — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου δεν περιορίστηκε στον ίδιο τον πρόεδρο. Η ομάδα Rapid Response 47 επιτέθηκε μέσω X στην Κρίστεν Χολμς, χαρακτηρίζοντας την ερώτησή της «αηδιαστική και απάνθρωπη» και υποστηρίζοντας ότι κάποια ημέρα τα παιδιά της θα τη δουν και «θα τη σιχαθούν».

Σε άλλο μήνυμα, η ίδια ομάδα κατηγόρησε τη δημοσιογράφο για «φτηνό χτύπημα» εναντίον συνεργάτιδας του προέδρου, με αφορμή την ερώτησή της στο Οβάλ Γραφείο.

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Το CNN υπερασπίστηκε τη δημοσιογράφο του, απαντώντας ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι έχουν κάθε δικαίωμα να αμφισβητούν ρεπορτάζ και ερωτήσεις με τις οποίες διαφωνούν, όχι όμως να επιτίθενται προσωπικά σε δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Όπως υπογράμμισε το δίκτυο, τέτοιες επιθέσεις είναι «ανάξιες των αξιωμάτων τους» και αντίθετες στις αρχές της ελευθεροτυπίας.

Το επίμαχο σχόλιο του Τζον Όσοφ φαίνεται πως προκάλεσε έντονη ενόχληση στον Λευκό Οίκο. Ο διευθυντής επικοινωνίας της αμερικανικής προεδρίας, Στίβεν Τσανγκ, αναπαρήγαγε το σχετικό απόσπασμα της ομιλίας του Δημοκρατικού γερουσιαστή και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον του, χαρακτηρίζοντάς τον «αξιολύπητο» άνθρωπο που «μισεί αυτή τη χώρα» και υποστηρίζοντας ότι είναι «ριζοσπάστης» και «εξτρεμιστής» Δημοκρατικός.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο εκπρόσωπος της προεδρίας Ντέιβις Ιγκλ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Όσοφ πολιτικό «κατηγορίας φτερού» και τον κατηγόρησε για «γυναικείους θεατρινισμούς», ενώ υποστήριξε ότι προσπαθεί να μιμηθεί τον Μπαράκ Ομπάμα.

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Το νέο επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στη μακρά αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα με το CNN. Η ένταση μεταξύ του προέδρου και δημοσιογράφων έχει επανειλημμένα μεταφερθεί στις συνεντεύξεις Τύπου και στις δημόσιες εμφανίσεις του, με τον Τραμπ να επιτίθεται συχνά σε δημοσιογράφους που του υποβάλλουν ερωτήσεις που θεωρεί εχθρικές ή προκλητικές.