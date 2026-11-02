Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πριν από το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο και το Διαδίκτυο, ο ηλεκτρικός τηλέγραφος άλλαξε την ιστορία της επικοινωνίας. Τα μηνύματα μπορούσαν πλέον να μεταδίδονται σχεδόν αμέσως σε μεγάλες αποστάσεις.

Ο Αμερικανός Σάμιουελ Μορς (1791–1872), αρχικά ζωγράφος, συνδέθηκε με την ανάπτυξη του ηλεκτρικού τηλεγράφου και ενός συστήματος σημάτων που έμεινε στην ιστορία με το όνομά του.

Advertisement

Advertisement

Από τα πειράματα του 1842 στο ιστορικό μήνυμα του 1844

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1842 ο Μορς πραγματοποίησε πειράματα τηλεγραφίας με υποβρύχιο καλώδιο στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το ιστορικό πρώτο επίσημο τηλεγράφημα στη γραμμή Ουάσιγκτον–Βαλτιμόρη στάλθηκε στις 24 Μαΐου 1844 με το μήνυμα «What hath God wrought» («Τι δημιούργησε ο Θεός»). Στην εξέλιξη του συστήματος συνέβαλε σημαντικά και ο Άλφρεντ Βέιλ.

Πώς διαβάζονταν οι τελείες και οι παύλες

Κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε σύντομους και παρατεταμένους παλμούς. Ενδεικτικά, στο διεθνές αλφάβητο Μορς:

Α (A): · —

Β (B): — · · ·

Advertisement

Γ (G): — — ·

Δ (D): — · ·

Ε (E): ·

Advertisement

Το πασίγνωστο SOS αποδίδεται ως · · · — — — · · ·. Επιλέχθηκε για την ευδιάκριτη μορφή του και δεν προέκυψε ως αρχικά των λέξεων «Save Our Souls».

Ο Τιτανικός και οι ασυρματιστές

Το 1912 οι ασυρματιστές του Τιτανικού εξέπεμψαν τόσο το παλαιότερο σήμα κινδύνου CQD όσο και το SOS. Για δεκαετίες η τηλεγραφία Μορς αποτέλεσε κρίσιμο μέσο επικοινωνίας στη ναυτιλία, ιδιαίτερα σε καταστάσεις κινδύνου.

Advertisement

Πότε σταμάτησε η χρήση του;

Δεν υπήρξε μία ενιαία ημερομηνία οριστικής κατάργησης. Στη διεθνή εμπορική ναυτιλία καθοριστικό ορόσημο ήταν η 1η Φεβρουαρίου 1999, όταν ολοκληρώθηκε η μετάβαση στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS). Ο κώδικας εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες και σε ειδικές εφαρμογές, όπως ορισμένα ραδιοβοηθήματα πλοήγησης.

Σχεδόν δύο αιώνες μετά τις πρώτες δοκιμές, οι τελείες και οι παύλες εξακολουθούν να αποτελούν ένα αναγνωρίσιμο σύμβολο της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών.

Advertisement

Advertisement