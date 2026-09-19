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Ερευνητές εντόπισαν εκατοντάδες λάκκους όπου θάφτηκαν χιλιάδες θύματα, μεταξύ των οποίων διανοούμενοι και καλλιτέχνες, μετατρέποντας την περιοχή σε σημαντικό μνημείο.

Τα τελευταία χρόνια, η επίσημη ρωσική ιστορική αφήγηση αμφισβητεί την προέλευση των θυμάτων, επιχειρώντας να συνδέσει τον χώρο με εκτελέσεις Σοβιετικών αιχμαλώτων από τις φινλανδικές δυνάμεις.

Ο ερευνητής Γιούρι Ντμίτριεφ, που πρωτοστάτησε στην αποκάλυψη του Σανταρμόχ, καταδικάστηκε σε μακρόχρονη κάθειρξη, με πολλές οργανώσεις να συνδέουν τη δίωξή του με το έργο του για την ιστορική μνήμη.

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Στη μέση ενός πυκνού πευκοδάσους της Καρελίας, περίπου 12 χιλιόμετρα από το Μεντβεζγιεγκόρσκ, υπήρχε για δεκαετίες ένα μυστικό που το σοβιετικό κράτος είχε φροντίσει να μείνει θαμμένο. Το Σανταρμόχ έμοιαζε με οποιοδήποτε άλλο κομμάτι δάσους της βορειοδυτικής Ρωσίας. Κανένα μνημείο, καμία πινακίδα, κανένα σημάδι δεν μαρτυρούσε τι είχε συμβεί εκεί.

Κάτω όμως από το χώμα βρίσκονταν οι σοροί χιλιάδων ανθρώπων που είχαν εκτελεστεί μυστικά κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τρόμου του Στάλιν, το 1937 και το 1938.

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Η τοποθεσία παρέμενε άγνωστη μέχρι τη δεκαετία του 1990, όταν ερευνητές της Memorial άρχισαν να αναζητούν τα ίχνη των κρατουμένων των Σολοβέτσκι, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί από το διαβόητο στρατόπεδο Σολόβκι στην ηπειρωτική Καρελία. Η έρευνα της Ιρίνα Φλίγκε, του Βενιαμίν Ιόφε και του Γιούρι Ντμίτριεφ οδήγησε τελικά, το καλοκαίρι του 1997, σε μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές και ιστορικές ανακαλύψεις που αφορούν τα εγκλήματα του σταλινικού καθεστώτος.

Οι ερευνητές εντόπισαν 236 λάκκους εκτέλεσης. Σε αυτούς είχαν ταφεί άνθρωποι που είχαν δολοφονηθεί από τις σοβιετικές υπηρεσίες ασφαλείας, κυρίως την NKVD. Οι διαθέσιμες καταγραφές και οι διαφορετικές επιστημονικές εκτιμήσεις δίνουν αριθμούς που ξεπερνούν τις 6.000 και σε ορισμένες πηγές φτάνουν ή ξεπερνούν τις 9.500 ανθρώπους. Η έκταση των ευρημάτων εξηγεί γιατί το Σανταρμόχ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σημεία μνήμης των σταλινικών διώξεων στη Ρωσία.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι ερευνητές ήταν ανατριχιαστική. Οι λάκκοι είχαν δημιουργηθεί σε βάθος περίπου δύο μέτρων και μέσα τους βρέθηκαν ανθρώπινα οστά σε στρώσεις. Σε αρκετά κρανία υπήρχαν ενδείξεις πυροβολισμού από κοντινή απόσταση. Οι μαρτυρίες και τα αρχειακά στοιχεία συνέδεσαν την περιοχή με οργανωμένες εκτελέσεις της NKVD.

Το Σανταρμόχ δεν ήταν ένας τυχαίος τόπος. Η επιλογή του είχε σχέση με την απομόνωσή του. Βρισκόταν αρκετά μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ η πυκνή βλάστηση μπορούσε να κρύψει τις μαζικές ταφές. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ακούσει κατά καιρούς πυροβολισμούς και είχαν παρατηρήσει νυχτερινές μεταφορές κρατουμένων, αλλά για δεκαετίες κανείς δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να μιλήσει ανοιχτά για όσα συνέβαιναν στο δάσος.

Μία από τις πιο γνωστές ομάδες θυμάτων ήταν οι κρατούμενοι του Σολόβκι. Το στρατόπεδο ειδικού σκοπού στα νησιά Σολοβέτσκι είχε μετατραπεί ήδη από τη δεκαετία του 1920 σε ένα από τα βασικά εργαστήρια του σοβιετικού συστήματος καταναγκαστικής εργασίας. Το 1937, εκατοντάδες και στη συνέχεια χιλιάδες κρατούμενοι απομακρύνθηκαν από το στρατόπεδο και μεταφέρθηκαν στην ηπειρωτική χώρα.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, επιστήμονες, κληρικοί και διανοούμενοι. Στις 27 Οκτωβρίου 1937 άρχισαν στο Σανταρμόχ οι εκτελέσεις της λεγόμενης «πρώτης φάσης του Σολόβκι». Μέσα στις επόμενες ημέρες δολοφονήθηκαν 1.111 κρατούμενοι. Τα ονόματα και οι ημερομηνίες θανάτου τους καταγράφηκαν στα αρχεία της NKVD, γεγονός που επέτρεψε αργότερα στους ερευνητές να αποκαταστήσουν τις ταυτότητες πολλών από τα θύματα.

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Μεταξύ αυτών ήταν σημαντικές μορφές της ουκρανικής πνευματικής ζωής. Το Σανταρμόχ συνδέθηκε έτσι και με την εξόντωση μιας ολόκληρης γενιάς Ουκρανών συγγραφέων και διανοουμένων, που αργότερα έμεινε γνωστή ως η «Εκτελεσμένη Αναγέννηση». Στις λίστες των θυμάτων περιλαμβάνονται ο σκηνοθέτης Λες Κουρμπάς, ο συγγραφέας Μίκολα Κουλίς και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της ουκρανικής πολιτιστικής ζωής.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μεγάλου Τρόμου, της μαζικής εκστρατείας πολιτικής καταστολής που κορυφώθηκε την περίοδο 1937-1938. Οι άνθρωποι καταδικάζονταν συχνά από εξωδικαστικούς μηχανισμούς, με διαδικασίες που απείχαν πολύ από τις στοιχειώδεις εγγυήσεις μιας κανονικής δίκης.

Σημαντικό ρόλο στις εκτελέσεις στο Σανταρμόχ είχε ο Μιχαήλ Ματβέγιεφ, αξιωματικός της NKVD από το Λένινγκραντ, ο οποίος ανέλαβε να οργανώσει και να πραγματοποιήσει τις εκτελέσεις των κρατουμένων του Σολόβκι. Η μεταγενέστερη τύχη του είναι χαρακτηριστική της παράνοιας της σταλινικής περιόδου: ο άνθρωπος που συμμετείχε στις εκτελέσεις καταδικάστηκε αργότερα για παραβιάσεις και έζησε μέχρι το 1971.

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Η μαζική δολοφονία δεν αφορούσε μόνο Ρώσους. Τα θύματα προέρχονταν από δεκάδες εθνότητες. Ρώσοι, Ουκρανοί, Καρελιανοί, Φινλανδοί, Γερμανοί, Τσέχοι, Πολωνοί, Εβραίοι, μουσουλμάνοι και άνθρωποι άλλων κοινοτήτων βρέθηκαν στις λίστες των εκτελεσμένων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Σανταρμόχ απέκτησε διεθνή σημασία ως τόπος μνήμης.

Και τότε ήρθε η ανακάλυψη του 1997.

Ο Γιούρι Ντμίτριεφ είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην αναζήτηση των άγνωστων τάφων των θυμάτων των σταλινικών εκκαθαρίσεων στην Καρελία. Η έρευνα δεν ήταν απλώς μια ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Ο Ντμίτριεφ προσπαθούσε να αποκαταστήσει τα ονόματα των ανθρώπων που είχαν εξαφανιστεί από την Ιστορία.

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Η Ιρίνα Φλίγκε είχε αρχίσει ήδη από το 1989 να ερευνά την κρατική τρομοκρατία και ειδικά την τύχη των κρατουμένων του Σολόβκι. Ο Βενιαμίν Ιόφε, από την πλευρά του, είχε εντοπίσει σε αρχεία της FSB έγγραφα που έδειχναν ότι οι κρατούμενοι της «πρώτης φάσης του Σολόβκι» είχαν μεταφερθεί στην ηπειρωτική χώρα. Τα ίχνη τους οδήγησαν τελικά στο δάσος του Σανταρμόχ.

Εκείνο που βρέθηκε δεν ήταν απλώς ένας τάφος. Ήταν ένας ολόκληρος υπόγειος χάρτης της σταλινικής τρομοκρατίας.

Για αρκετά χρόνια μετά την αποκάλυψη, το Σανταρμόχ μετατράπηκε σε χώρο μνήμης. Στις 5 Αυγούστου πραγματοποιούνταν εκδηλώσεις για τα θύματα, ενώ στα δέντρα και γύρω από την περιοχή τοποθετήθηκαν αναμνηστικές πλάκες και φωτογραφίες ανθρώπων που είχαν εκτελεστεί. Το δάσος έγινε ένας άτυπος τόπος προσκυνήματος για τις οικογένειες των θυμάτων και για ιστορικούς από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Φινλανδία και άλλες χώρες.

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Για ένα διάστημα, ακόμη και οι ρωσικές αρχές αντιμετώπιζαν το Σανταρμόχ ως τόπο μνήμης των σταλινικών εγκλημάτων.

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Όμως αυτό άρχισε να αλλάζει μετά το 2014.

Από το 2016 εμφανίστηκε μια διαφορετική ιστορική ερμηνεία. Ορισμένοι Ρώσοι ιστορικοί υποστήριξαν ότι στο Σανταρμόχ μπορεί να είχαν ταφεί και Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου που εκτελέστηκαν από τις φινλανδικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Πολέμου Συνέχειας, όταν η Φινλανδία κατείχε τμήματα της Καρελίας.

Η υπόθεση δεν αφορούσε απλώς μια ακαδημαϊκή διαφωνία. Άγγιζε ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της σύγχρονης ρωσικής ιστορικής αφήγησης: τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η σοβιετική περίοδος και ειδικά η σχέση ανάμεσα στα εγκλήματα του Στάλιν και τη μνήμη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

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Το 2018 οργανώθηκαν νέες ανασκαφές από τη Ρωσική Στρατιωτική Ιστορική Εταιρεία, έναν οργανισμό που συνδέεται στενά με το ρωσικό κράτος. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα τα οποία, σύμφωνα με τη νέα ερμηνεία, θα μπορούσαν να ανήκουν σε Σοβιετικούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν από Φινλανδούς.

Ωστόσο, η θεωρία αυτή αντιμετωπίστηκε με έντονη αμφισβήτηση από ιστορικούς στη Ρωσία και τη Φινλανδία.

Ο ιστορικός του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι Άντι Κουγιάλα υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να συνδέουν το Σανταρμόχ με φινλανδικές εκτελέσεις Σοβιετικών αιχμαλώτων. Η ίδια έρευνα επισημαίνει ότι οι Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πράγματι υπέστησαν βαριές απώλειες στα φινλανδικά στρατόπεδα κατά τον Πόλεμο Συνέχειας, όμως αυτό δεν αποδεικνύει ότι οι νεκροί του Σανταρμόχ ήταν θύματα των Φινλανδών.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ένας από τους Ρώσους ιστορικούς που προώθησαν τη νέα υπόθεση, ο Σεργκέι Βερίγκιν, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός όταν κλήθηκε να δώσει συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων. Ενώ στη δημόσια συζήτηση γινόταν λόγος για χιλιάδες Σοβιετικούς στρατιώτες, ο ίδιος μιλούσε για δεκάδες ή εκατοντάδες.

Για τους υποστηρικτές της αρχικής ιστορικής τεκμηρίωσης του Σανταρμόχ, το ζήτημα ήταν σαφές: άλλο η τεκμηριωμένη ύπαρξη των εκτελέσεων της NKVD και άλλο μια υπόθεση για επιπλέον θύματα της περιόδου 1941-1944.

Το 2018, μάλιστα, οι ανασκαφές έγιναν αντικείμενο διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας. Το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα διεθνή μέσα κατέγραψαν τη σύγκρουση γύρω από την ερμηνεία του χώρου, ενώ η υπόθεση παρουσιάστηκε ευρύτερα ως μέρος της προσπάθειας αναδιαμόρφωσης της μνήμης της σταλινικής περιόδου στη Ρωσία.

Μέσα σε αυτή τη διαμάχη, ο Γιούρι Ντμίτριεφ είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με τη ρωσική δικαιοσύνη.

Τον Δεκέμβριο του 2016 συνελήφθη και κατηγορήθηκε για αδικήματα που αφορούσαν φωτογραφίες της θετής του κόρης. Ο Ντμίτριεφ υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες είχαν ληφθεί για να παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Το 2018 αθωώθηκε για τις σοβαρότερες κατηγορίες, όμως η υπόθεση δεν τελείωσε εκεί.

Η διαδικασία πήρε μια ασυνήθιστη τροπή. Μετά την αθώωσή του, η υπόθεση οδηγήθηκε ξανά στη δικαιοσύνη και ακολούθησαν νέες κατηγορίες και νέα δίκη. Τον Ιούλιο του 2020 καταδικάστηκε σε ποινή τριάμισι ετών για σεξουαλική επίθεση, ενώ είχε απαλλαγεί από άλλες σοβαρότερες κατηγορίες. Στη συνέχεια, όμως, η απόφαση ανατράπηκε και η υπόθεση οδηγήθηκε σε νέα εξέταση.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2021 ήρθε η τελική, μέχρι σήμερα, δικαστική εξέλιξη. Η ποινή του αυξήθηκε στα 15 χρόνια κάθειρξης σε σωφρονιστική αποικία αυστηρού καθεστώτος. Τον Μάρτιο του 2022 η απόφαση παρέμεινε σε ισχύ και ο Ντμίτριεφ μεταφέρθηκε τελικά στην αποικία Νο 18 στη Μορδοβία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναφερθεί στην υπόθεση του Ντμίτριεφ και έχει συνδέσει τη δίωξή του με το έργο του γύρω από τις σοβιετικές πολιτικές διώξεις. Η PEN America τον έχει χαρακτηρίσει πολιτικό κρατούμενο, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι η δίωξή του συνδέεται με την ιστορική του έρευνα και το έργο του στη Memorial.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, ο Ντμίτριεφ εξακολουθεί να κρατείται στην αποικία Νο 18 της Μορδοβίας. Το 2025 αναφέρθηκε ότι αντιμετώπισε επανειλημμένα πειθαρχικές ποινές, μεταξύ άλλων κράτηση σε κελί τιμωρίας, ενώ είχαν εκφραστεί ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η ιστορία του Σανταρμόχ, επομένως, δεν τελείωσε όταν βρέθηκαν οι τάφοι.

Στην πραγματικότητα, τότε άρχισε ένα δεύτερο κεφάλαιο.

Το πρώτο αφορούσε την αποκάλυψη του εγκλήματος. Το δεύτερο αφορά τη μνήμη του εγκλήματος και το ποιος έχει το δικαίωμα να το ερμηνεύει.

Το δάσος εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί. Οι 236 λάκκοι παραμένουν ένα από τα πιο συγκλονιστικά αρχαιολογικά ίχνη της σταλινικής τρομοκρατίας. Τα ονόματα χιλιάδων ανθρώπων έχουν πλέον επιστρέψει στην Ιστορία, έστω και δεκαετίες μετά τον θάνατό τους.

Και ανάμεσα στα δέντρα υπάρχουν ακόμη οι φωτογραφίες τους.

Άνθρωποι που κάποτε εξαφανίστηκαν από τα επίσημα αρχεία και τις οικογενειακές τους ζωές, επειδή το κράτος αποφάσισε ότι δεν έπρεπε απλώς να πεθάνουν, αλλά να ξεχαστούν.

Το Σανταρμόχ έκανε το αντίθετο.

Έφερε τους νεκρούς πίσω.

Και ίσως αυτό εξηγεί γιατί, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την αποκάλυψη των τάφων, η μάχη γύρω από το δάσος παραμένει τόσο έντονη.

Γιατί στο Σανταρμόχ δεν συγκρούονται μόνο δύο ερμηνείες για το παρελθόν. Συγκρούονται δύο διαφορετικοί τρόποι να θυμάται κανείς την Ιστορία.

Ο ένας ξεκινά από τα ονόματα, τα αρχεία, τις εκτελέσεις και τους ανθρώπους που χάθηκαν.

Ο άλλος επιχειρεί να εντάξει τον χώρο σε μια διαφορετική αφήγηση για τα εγκλήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη φινλανδική κατοχή της Καρελίας.

Και στο κέντρο αυτής της σύγκρουσης βρίσκεται ένας άνθρωπος που πέρασε δεκαετίες ψάχνοντας τους νεκρούς: ο Γιούρι Ντμίτριεφ.

Σήμερα, εκείνος βρίσκεται στη φυλακή.

Οι άνθρωποι των οποίων τα ονόματα προσπάθησε να αποκαταστήσει βρίσκονται στο χώμα του Σανταρμόχ.

Και το δάσος, σιωπηλό όπως ήταν για δεκαετίες, εξακολουθεί να κρατά την ιστορία τους.

Με πληροφορίες από το Pen.org / Washingtonpost / Rferl