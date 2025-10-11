Λίγα 24ωρα προτού ενημερωθεί από την εισαγγελία στις 13 Οκτωβρίου για το πότε θα περάσει το κατώφλι της φυλακής μετά την καταδίκη του στα τέλη του περασμένου μήνα σε πενταετή φυλάκιση για «συνωμοσία με τον πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι», στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007, ο Νικολά Σαρκοζί συγκέντρωσε 150 καλεσμένους για ένα ποτό στην πολυτελή αίθουσα εκδηλώσεων «Les Pavillons des Etangs» στο Δάσος της Βουλώνης κοντά στο Παρίσι, όπως αποκαλύπτει το «Le Figaro Magazine.

Το δεξί χέρι του Μακρόν στο πάρτι του Σαρκοζί

Μεταξύ αυτών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Σαρκοζί ήταν, φυσικά, οι δικηγόροι του, η απερχόμενη δεξιά υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας και συνεργάτιδά του επί μακρόν, Ρασίντα Ντατί, ο δήμαρχος της Λα Μπο, Φρανκ Λουβριέ (από το κόμμα των Ρεπουμπλικανών) και η Εμανουέλ Μινιόν, επικεφαλής του προσωπικού στο Ελιζέ.

Αλλά τη μεγαλύτερη αίσθηση, όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, προκάλεσε η παρουσία του Εμανουέλ Μουλέν, γενικού γραμματέα του προεδρικού μεγάρου και «δεξιού χεριού» του Εμανουέλ Μακρόν.

Σαρκοζί: «Δεν θέλω τη συμπόνια σας»

Στη διάρκεια του πάρτι ο Σαρκοζί άδραξε την ευκαιρία να διακηρύξει και πάλι την αθωότητά του με αναφορές στην «υπόθεση Ντρέιφους»- μια από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες της ιστορίας, που είχε συνταράξει τη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά και στην άδικη καταδίκη του Εντμόν Νταντές, πρωταγωνιστή στο μυθιστόρημα «Ο Κόμης Μοντεκρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά.

«Δεν θέλω τη συμπόνια σας, αλλά την αγανάκτησή σας», είπε ο Σαρκοζί περιστοιχισμένος από τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, τον γιο του Ζαν και τον θετό γιο του, Ορελιέν. «Με έχει επηρεάσει [η υπόθεση], αλλά αυτή είναι μόνον η αρχή της ιστορίας. Αυτό που μου συνέβη μπορεί να συμβεί στον καθένα», είπε ο Σαρκοζί.

Αφότου ανακοινώθηκε η καταδίκη του Σαρκοζί, πολλά δημόσια πρόσωπα έσπευσαν να τον υποστηρίξουν, όπως ο επί μακρόν φίλος του, Πατρίκ Μπαλκανί, πρώην δήμαρχος του Λεβαλουά-Περέ, που είχε και εκείνος περάσει το κατώφλι των φυλακών Λα Σαντέ το 2019 για φορολογική απάτη.

Ο Μπαλκανί έδωσε πρακτικές συμβουλές στον 70χρονο Σαρκοζί, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό «Challenges»: «Πρέπει να μαγειρεύεις για τον εαυτό σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Eγώ, όταν βγήκα [από τη φυλακή], ήμουν σε άθλια κατάσταση υγείας», είπε στο Σαρκοζί.

Και τον προειδοποίησε ότι στη φυλακή «δεν υπάρχει VIP μεταχείριση, αντίθετα με ό,τι πιστεύεται. Είναι απόλυτη απομόνωση και η ζωή εκεί είναι πολύ δύσκολη».