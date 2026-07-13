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Μια…αναλλακτική και βολική για τον ίδιο πραγματικότητα που όμως δεν μπορει να υποστηριχθεί από τα αντικειμενικά δεδομένα, παρουσιάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στους ακολούθους του στο Truth Social.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει πως τα ποσοστά της δημοτικότητάς του και οι τιμές πετρελαίου και αερίου μεινώνονται, συμπαρασύροντας συνολικα μια πτώση γενικότερα στις τιμές.

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«59% ποσοστό αποδοχής. Οι τιμές πέφτουν μαζί με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σας ευχαριστώ!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας την ανάρτηση ως «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Το πρόβλημα βέβαια για τον αμερικανό πρόεδρο είναι διπλό.

Μετά και τις νέες εχθροπραξίες με το Ιράν και την ανανκοίνωση περί κλεισίματος των Στενών του Ορμόυζ, η αβεβαιότητα στις αγορές έχει επιστρέψει.

Συγκεκριμένα, η τιμή πετρελαίου brent έχει σκαρφαλώσει στα 78,86 δολάρια το βαρέλι και η τιμή που βρίσκεται προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξήθηκε κατά 3,75% μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία σήμερα.

Η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), προς παράδοση τον Αύγουστο, αυξήθηκε κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.

Σε ό,τι αφορά δε τις δημοσκοπήσεις και πάλι οι αριθμοί δεν είναι υπέρ του. Οι μέσοι όροι από τα περιοδικά «The Economist» και «FiftyPlusOne» τοποθετούν την δημοτικότητά του κοντά στο 37-40% και το ποσοστό αποδοκιμασίας είναι αυτό που κυμαίνεται κοντά στο 59%, σχεδόν το αντίθετο από αυτό που αναφέρεται στην ανάρτησή του.