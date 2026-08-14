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Οι ενάγοντες επένδυσαν 1,2 εκατομμύρια δολάρια το 2022, προσδοκώντας ότι η δημοφιλία της τραγουδίστριας θα συνέβαλε στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι επενδυτές καταγγέλλουν ότι η εφαρμογή δεν κατασκευάστηκε ποτέ και πως η διοίκηση απέκρυψε σοβαρά εσωτερικά προβλήματα για τρία χρόνια.

Η αγωγή περιλαμβάνει κατηγορίες για επενδυτική απάτη και παραβίαση συμβολαίου, ενώ ζητείται η επιστροφή των χρημάτων και η κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Η πρώην συνεργάτιδα Ντανιέλα Πίρσον αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία θα αποδείξουν την αλήθεια για τα γεγονότα.

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Πέντε επενδυτές της Wondermind, της startup ψυχικής υγείας που συνίδρυσε η Σελένα Γκόμεζ, κατέθεσαν την Πέμπτη αγωγή εναντίον της, υποστηρίζοντας ότι παραπλανήθηκαν τόσο για την πραγματική κατάσταση της εταιρείας όσο και για τον βαθμό στον οποίο η διάσημη τραγουδίστρια συμμετείχε σε αυτήν.

Η Wondermind ιδρύθηκε το 2021, με τη Γκόμεζ να παρουσιάζεται ως συνιδρύτρια, «chief impact officer» και επικεφαλής μάρκετινγκ, σύμφωνα με τη δικογραφία. Η πλατφόρμα είχε δημιουργηθεί με στόχο να προσφέρει στους χρήστες εύκολους τρόπους για την καθημερινή φροντίδα της ψυχικής τους υγείας, ενώ η ιστοσελίδα της εξακολουθεί να καλεί τους επισκέπτες να εγγραφούν στο newsletter.

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Οι πέντε επενδυτές υποστηρίζουν ότι το 2022 επένδυσαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, προσδοκώντας ότι η Γκόμεζ θα αξιοποιούσε τη δημοφιλία της και τα εκατομμύρια των ακολούθων της στα social media για να συμβάλει στην ανάπτυξή της. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, όμως, «για τρία χρόνια, ενώ η εταιρεία κατέρρεε αθόρυβα γύρω τους», οι ιδρυτές και τα στελέχη δεν ενημέρωσαν τους χρηματοδότες για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Selena Gomez and her mom Mandy Teefey are being sued for allegedly defrauding investors of nearly $1.2 million with their mental health startup Wondermind. https://t.co/vy3juLmFvj pic.twitter.com/fOxaZ9CaRw August 13, 2026

Η αγωγή στρέφεται ακόμη κατά της Μάντι Τίφι, μητέρας της Γκόμεζ και συνδιευθύνουσας συμβούλου της Wondermind, αλλά και της πρώην συνεργάτιδας της εταιρείας Ντανιέλα Πίρσον. Οι επενδυτές κάνουν λόγο, μεταξύ άλλων, για επενδυτική απάτη, απάτη κατά το κοινό δίκαιο και παραβίαση συμβολαίου. Ζητούν την επιστροφή των χρημάτων που επένδυσαν, αποζημιώσεις και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Η Wondermind φέρεται να είχε αποτιμηθεί στα 95 εκατομμύρια δολάρια το 2022. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι είχαν οδηγηθεί να πιστεύουν πως η εταιρεία θα εξασφάλιζε συνεργασίες με επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η JPMorgan, διαφημιστικές συμφωνίες, αφιερώματα με διάσημα πρόσωπα, καθώς και μια πρωτοποριακή εφαρμογή. Όπως καταγγέλλουν, καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν προχώρησε, ενώ η εφαρμογή δεν κατασκευάστηκε ποτέ.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι πληροφορήθηκαν τα προβλήματα της εταιρείας μέσα από δημοσίευμα του The Cut πέρυσι, το οποίο αποκάλυπτε εσωτερικές συγκρούσεις εξουσίας και προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των στελεχών. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αποτελεί σημαντικό μέρος της αγωγής. Σε αυτήν γίνεται επίσης αναφορά σε δημοσίευμα του The Cut, σύμφωνα με το οποίο η Γκόμεζ δεν τήρησε τις συμβατικές υποχρεώσεις της λόγω «των μακροχρόνιων προσωπικών προβλημάτων στη σχέση της με τη μητέρα της».

Σύμφωνα με το δικόγραφο, η Γκόμεζ, η Τίφι και η Πίρσον κατείχαν συνολικά σχεδόν το 90% των μετοχών της Wondermind. Παράλληλα, η Τίφι φέρεται να είχε ενημερώσει τους επενδυτές ότι η Πίρσον χρησιμοποίησε χρήματα από επενδυτικά κεφάλαια για την πληρωμή του ενοικίου της στη Νέα Υόρκη, το οποίο ανερχόταν περίπου σε 60.000 δολάρια τον μήνα.

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Η Πίρσον αποχώρησε από τη Wondermind το 2023. Σε δήλωσή της την Πέμπτη αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι καλωσορίζει την ευκαιρία να παρουσιάσει συγκεκριμένα έγγραφα και οικονομικά στοιχεία, τα οποία, όπως λέει, θα αποδεικνύουν τι πραγματικά συνέβη. Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χρησιμοποίησε χρήματα επενδυτών για προσωπικά έξοδα.

Μέχρι στιγμής, η Σελένα Γκόμεζ, η Μάντι Τίφι και η Wondermind δεν είχαν απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της αγωγής.

Με πληροφορίες από CNN.com

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