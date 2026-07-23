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Τα 34α γενέθλιά της γιόρτασε η Σελένα Γκόμεζ, με τον Μπένι Μπλάνκο να της απευθύνει δημόσια μια τρυφερή ευχή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο σύζυγος της τραγουδίστριας εξέφρασε την αγάπη και τη στήριξή του, τονίζοντας πως θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, έτοιμος να τη συνοδεύει όπου εκείνη επιθυμεί.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ο Μπένι Μπλάνκο προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες και ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια τη Σελένα Γκόμεζ. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν μια φωτογραφία της με φόντο έναν ναό στη Φλωρεντία, ένα βίντεο στο οποίο τη μεταφέρει στην πλάτη του, καθώς και μια πιο προσωπική εικόνα που τη δείχνει να κοιμάται.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μπλάνκο έγραψε: «Όμορφη σύζυγε μου. Θα σε πηγαίνω όπου κι αν θέλεις να πας, για πάντα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου».