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Μία ανάρτηση της Σελένα Γκόμεζ στα social media στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει πλήθος σχολίων από τους θαυμαστές της, με αφορμή μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή που μοιράστηκε με τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από την κοινή τους ζωή. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο γνωστός μουσικός παραγωγός σκύβει προς το μέρος της και της δείχνει την αγάπη του, ενώ το ζευγάρι βρίσκεται σε εστιατόριο γεμάτο κόσμο.

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Selena Gomez shocks fans by letting Benny Blanco kiss her cleavage in a crowded restaurant: 'Doing that in public is crazy' https://t.co/D8roTDa9si — Daily Mail (@DailyMail) June 10, 2026

Η φωτογραφία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το να το κάνεις αυτό δημόσια είναι τρελό», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν το στιγμιότυπο με χιούμορ, κάνοντας αναφορές σε παλαιότερες τρυφερές στιγμές του ζευγαριού που είχαν γίνει viral.

Στα σχόλια της ανάρτησης, ο Μπένι Μπλάνκο εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά του για τη σύζυγό του, γράφοντας: «Σε ερωτεύομαι όλο και περισσότερο κάθε μέρα», ενώ πρόσθεσε πως «ο χρόνος σταματά όταν βρίσκομαι στην αγκαλιά σου».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους απασχολούν τα social media με τις εκδηλώσεις αγάπης τους. Τον περασμένο Μάρτιο, η Γκόμεζ είχε εμφανιστεί στο podcast «Friends Keep Secrets» του συζύγου της, όπου μία αυθόρμητη κίνησή της κατά τη διάρκεια της συζήτησης είχε γίνει θέμα συζήτησης μεταξύ των θαυμαστών τους.

Τότε, ο Μπλάνκο είχε παραδεχθεί ότι δυσκολεύεται να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό και την τρυφερότητά του όταν βρίσκονται μαζί δημόσια. «Θέλω συνεχώς να τη φιλάω και να είμαι κοντά της», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τα έντονα συναισθήματά του για τη διάσημη τραγουδίστρια.

Παρά τα επικριτικά ή χιουμοριστικά σχόλια που συχνά συνοδεύουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους, η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο συνεχίζουν να μοιράζονται ανοιχτά στιγμές της σχέσης τους, δείχνοντας πως δεν διστάζουν να εκφράζουν δημόσια την αγάπη τους.