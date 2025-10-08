Ο πεινασμένος πληθυσμός της Βόρειας Κορέας έχει στραφεί στην κατανάλωση ασβών και τίγρεων για να επιβιώσει, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από ομάδα Βρετανών και Νορβηγών επιστημόνων, αποκάλυψε ότι άγρια ζώα θηρεύονται για τροφή, δέρματα και γούνες, ενώ τα κόκαλα, τα πόδια και τα αποξηραμένα όργανα τους πωλούνται για χρήση σε παραδοσιακά φάρμακα — γεγονός που απειλεί με αφανισμό είδη υπό εξαφάνιση.

Advertisement

Advertisement

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η οικονομία της Βόρειας Κορέας καταρρεύσε και δημιουργήθηκε μια ακμάζουσα μαύρη αγορά προϊόντων άγριας ζωής, καθώς οι πολίτες δεν μπορούσαν πλέον να βασιστούν στο κράτος για τροφή, φάρμακα ή άλλες βασικές ανάγκες.

Η Βόρεια Κορέα συνορεύει με περιοχή της Κίνας όπου οι σιβηρικές τίγρεις επιστρέφουν, και θεωρείται ότι ορισμένα ζώα έχουν περάσει τα σύνορα, ενώ άλλα φέρεται να έχουν αποτελέσει αντικείμενο παράνομου εμπορίου.

Ο Τζόσουα Έλβς-Πάουελ, ερευνητής στο University College London και συν-συγγραφέας της τετραετούς μελέτης, δήλωσε:

«Σχεδόν κάθε είδος θηλαστικού στη Βόρεια Κορέα, μεγαλύτερο από σκαντζόχοιρο, παγιδεύεται ευκαιριακά είτε για κατανάλωση είτε για εμπόριο. Ακόμη και είδη που προστατεύονται αυστηρά εμπορεύονται, μερικές φορές περνώντας τα σύνορα προς την Κίνα».Λ

Λόγω καθεστώτος, είναι σχεδόν αδύνατη τη διεξαγωγή έρευνας εκεί. Οι επιστήμονες, αντ’ αυτού, πήραν συνεντεύξεις από 42 Βορειοκορεάτες πρόσφυγες στη Νότια Κορέα και τη Βρετανία, μεταξύ των οποίων πρώην στρατιώτες, κυνηγοί, έμποροι και καταναλωτές προϊόντων άγριας ζωής.

Οι συμμετέχοντες είπαν ότι το μαζικό κυνήγι πυροδοτήθηκε από την κατάρρευση του κρατικού συστήματος διανομής στα τέλη της δεκαετίας του 1990, που οδήγησε σε λιμό με 600.000 έως 1 εκατομμύριο θύματα.

«Εκτός από την εγχώρια αγορά άγριου κρέατος και ζωικών μερών, αναπτύχθηκε και ένα διεθνές εμπόριο, όπου λαθρέμποροι προσπαθούσαν να πουλήσουν προϊόντα άγριας ζωής της Βόρειας Κορέας στην Κίνα», δήλωσε ο Έλβς-Πάουελ.

Advertisement

Τα σχέδια επανεισαγωγής της σιβηρικής τίγρης κινδυνεύουν

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η απειλούμενη σιβηρική τίγρη και η λεοπάρδαλη Αμούρ — που ζουν επίσης στη βορειοανατολική Κίνα και τη Σιβηρία — ήταν ανάμεσα στα ζώα που κυνηγιόνταν.

Η Βόρεια Κορέα είναι από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση CITES (Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Απειλούνται με Εξαφάνιση), η οποία ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο απειλούμενων ζώων.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα απειλεί να υπονομεύσει τις κινεζικές προσπάθειες αποκατάστασης του πληθυσμού της σιβηρικής τίγρης στις βορειοανατολικές επαρχίες, θέτοντας το Πεκίνο σε κίνδυνο παραβίασης των δεσμεύσεών του στη CITES.

Advertisement

«Η έρευνά μας δείχνει ότι οι τίγρεις που διασχίζουν τα σύνορα προς τη Βόρεια Κορέα κινδυνεύουν να σκοτωθούν για τα μέλη του σώματός τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ανακάμπτοντα πληθυσμό τίγρεων στην περιοχή», ανέφεραν.

Άλλα ζώα που καταναλώνονται στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biological Conservation, περιλαμβάνουν αρκούδες, ενυδρίδες, ελάφια και τον μακρύτριχο γκοράλ — ένα είδος άγριας κατσίκας που θεωρείται «ευάλωτο» σύμφωνα με τη CITES.

Τα κέρατα των ελαφιών αναφέρθηκαν ως ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προϊόντα στην παραδοσιακή κορεατική ιατρική, μαζί με τα όργανα, τα πόδια και τη χολή των αρκούδων.

Advertisement

Πηγή: Telegraph

Advertisement