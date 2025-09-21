Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσινγκτον κάνοντας λόγο για την διεθνή πνευματική του ακτινοβολία, αλλά παρά και τη σημασία της συνεργασίας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας.

Αυτή η συνάντηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Η περιοδεία του Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ δίνει έμφαση στη θρησκευτική ελευθερία και τη φροντίδα για το περιβάλλον, ενώ η Γκιλφόιλ, ως η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα στην Ελλάδα, δίνει μια νέα ώθηση στη σχέση. Η συμμετοχή της υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση σε αξίες όπως η δημοκρατία και η πίστη, αντανακλώντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

«Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζω τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσινγκτον. Η πνευματική του ηγεσία εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και η παρουσία του εδώ επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της παγκόσμιας Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας. Ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την Αυτού Παναγιότητά μας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας για γενιές» έγραψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Facebook.