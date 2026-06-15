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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Πονταγκουιτάν, στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS).

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 112 χιλιομέτρων.

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Magnitude 6.6 quake strikes southern Philippines, no damage expected https://t.co/yYGcq3I0Aw — The Straits Times (@straits_times) June 15, 2026

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο συγκεκριμένος σεισμός δεν συνδέεται με τον προηγούμενο φονικό σεισμό κλίμακας 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη χώρα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, και στοίχισε τη ζωή σε 65 ανθρώπους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες.

Με πληροφορίες από Reuters