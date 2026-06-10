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Ο απολογισμός του πολύ ισχυρού σεισμού 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες τη Δευτέρα έγινε βαρύτερος σήμερα, φτάνοντας τους 46 νεκρούς, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους σε συντρίμμια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών του νησιού Μιντανάο, είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των Φιλιππίνων έκανε λόγο για 45 νεκρούς και πρόσθεσε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους που παραμένουν αγνοούμενοι.

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Αλλά η καταμέτρησή της δεν λαμβάνει υπόψη τα πτώματα που καταμέτρησε η πολιτική προστασία. Σύμφωνα με αυτή την τελευταία, ο Τζόι Ντελούβιο, 39 ετών, βρέθηκε νεκρός στα συντρίμμια. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται παρά τον κίνδυνο που εγείρουν οι μετασεισμοί.

Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες μετασεισμοί, ισχυροί και λιγότερο ισχυροί, μετά τον κύριο. Οι περισσότεροι επιπλέον θάνατοι σημειώθηκαν στην επαρχία Δυτική Νταβάο. Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολισθήσεων και καταρρεύσεων κτιρίων, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Χθες το πρωί διασώστες στα ερείπια ενός συνοικιακού παντοπωλείου συνέχισαν τις προσπάθειες ανάσυρσης δύο υπαλλήλων που βρίσκονταν μέσα όταν το κτίριο κατέρρευσε.

Ένας διασώστης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η επιχείρηση είχε πλέον μετατραπεί από διάσωση σε ανάσυρση, αν και ένας ανώτερος αξιωματούχος αργότερα επέμεινε ότι δεν είχε ληφθεί ακόμη επίσημη απόφαση. Παράλληλα, γιατροί περιθάλπουν ασθενείς βοηθώντας ακόμη και μια νεαρή μητέρα να γεννήσει μέσα στα συντρίμια.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ