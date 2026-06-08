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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες και συγκεκριμένα στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών των Φιλιππίνων, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών. Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν μετασεισμοί για περισσότερο από μία ώρα.

Στο αρχιπέλαγος καταγράφηκαν καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε κατοικίες. «Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο.

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PANOORIN: Kita ang pag-uga ng lupa dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental habang nagsasagawa ng flag ceremony sa unang araw ng klase.



Agad na ipinatupad ng mga guro at mag-aaral ang mga safety at disaster preparedness protocols ng… pic.twitter.com/pjZ0CWQm8F — GMA News (@gmanews) June 8, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί, τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, η οποία αριθμεί περίπου 679.000 κατοίκους. Αρχικά, η σεισμική δόνηση είχε εκτιμηθεί στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια το μέγεθός της αναθεωρήθηκε στα 7,8 Ρίχτερ από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε περίπου στα 35 χιλιόμετρα.

Reuters

Η πολύ ισχυρή δόνηση προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους κατοίκους, τόσο μέσα σε κτίρια όσο και σε ανοιχτούς χώρους, ενώ εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν στιγμές πανικού και καταρρεύσεις κτισμάτων.

WATCH: Mall crumbles in General Santos City (Gensan) after major earthquake in Philippines pic.twitter.com/Os9KXLFhk9 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Ferdinand Marcos, δήλωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας και του Εθνικού Συμβουλίου Μείωσης Κινδύνου και Διαχείρισης Καταστροφών. Μάλιστα προέτρεψε τους πολίτες να ακολουθούν τις κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με τον κίνδυνο για τσουνάμι.

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Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι (PTWC) προειδοποίησε πως υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τσουνάμι μέσα στις επόμενες τρεις ώρες, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν αλλά και της Ιαπωνίας. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο.

BREAKING: A building housing a Jollibee branch and a radio station collapsed after a powerful magnitude 7.8 earthquake struck along Pendatun Avenue, General Santos City, Philippines. pic.twitter.com/Ma1ufXnnWy — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του PTWC, κύματα ύψους από 1 έως 3 μέτρα ενδέχεται να πλήξουν τις ακτές των Φιλιππίνων, ενώ στην Ινδονησία και τη Μαλαισία το ύψος τους ενδέχεται να κυμανθεί από 0,3 έως 1 μέτρο.

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Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε και η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), καλύπτοντας εκτεταμένες παράκτιες περιοχές της χώρας, από τη νότια νήσο Οκινάουα έως περιοχές ανατολικά του Τόκιο. Όπως έγινε γνωστό, τα πρώτα κύματα αναμένονταν να φτάσουν στις 11:30 τοπική ώρα (05:30 ώρα Ελλάδας), χωρίς να ξεπερνούν το ένα μέτρο.

Reuters

Η ένταση του σεισμού προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον αποκαλούμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με υψηλή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, όπου καταγράφονται συχνά ισχυροί σεισμοί. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναμένοντας νέα στοιχεία για τις συνέπειες της καταστροφής.





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