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Δύο ανήλικοι δράστες, ηλικίας 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν από την αστυνομία και ανακρίνονται για τη χρήση δύο πιστολιών κατά το περιστατικό.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της επίθεσης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο της παρενόχλησης και την προέλευση των όπλων.

Επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σχολικό συγκρότημα για να διασφαλίσουν την προστασία των μαθητών και του προσωπικού της ευρύτερης περιοχής.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε σχολείο στις Φιλιππίνες, όπου τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από τους δύο ανήλικους δράστες είναι γιος αστυνομικού. Οι δύο νεαροί, ηλικίας 14 και 15 ετών, εισέβαλαν σε λύκειο στην πόλη Τακλομπάν, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από τη Μανίλα, έχοντας μαζί τους όπλα και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Όπως έγινε γνωστό, κινήθηκαν ακόμη και μέσα σε σχολικές αίθουσες, προκαλώντας σκηνές πανικού.

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Η αστυνομία ανέφερε ότι τα θύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινά ιατρικά κέντρα για την παροχή βοήθειας, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Έβαλιν Ντίας, δήλωσε ότι μεταξύ των πιθανών κινήτρων που εξετάζονται βρίσκεται και το ενδεχόμενο «παρενόχλησης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σχετικά με την προέλευση των όπλων και εξετάζουν με ποιον τρόπο οι ανήλικοι κατάφεραν να τα αποκτήσουν και να τα μεταφέρουν μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

A school shooting at San Jose National High School in Tacloban, Philippines, has left 3 people dead and 5 injured.



Authorities confirmed two suspects were involved; both have been taken into custody by local police following a brief manhunt. pic.twitter.com/11d60yf1e5 — GeoTechWar (@geotechwar) June 22, 2026

Οι δύο ανήλικοι έχουν ήδη συλληφθεί και παραμένουν στο αστυνομικό τμήμα, όπου ανακρίνονται παρουσία των γονιών τους, όπως προβλέπεται λόγω της ηλικίας τους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν δραματικές στιγμές από το περιστατικό, με μαθητές να φαίνονται τρομοκρατημένοι, να κλαίνε και να φωνάζουν ενώ βρίσκονται κρυμμένοι μέσα σε σχολική αίθουσα και στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί.

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Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τακλομπάν, Νοελίτο Γκέτιγκαν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν δύο πιστόλια. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι αναπτύχθηκαν επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις στον χώρο του σχολείου, με στόχο να διασφαλιστεί η προστασία των μαθητών, του προσωπικού αλλά και της ευρύτερης κοινότητας.

🚨 HORROR IN THE CLASSROOM: 3 Students Gunned Down in Philippines High School Shooting 🚨



Chaos erupted this morning at San Jose National High School in Tacloban City as two gunmen, one of them a 15-year-old student from the same school, opened fire with pistols on innocent… pic.twitter.com/FSWTdBDEtk — Skint Eastwood (@Skint_Eastwood1) June 22, 2026

Σε άλλα βίντεο που δημοσιεύθηκαν, διακρίνονται πολίτες να ακινητοποιούν τους δύο δράστες, ενώ γύρω τους επικρατεί ένταση και αναστάτωση.

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Παρότι τέτοιου είδους επιθέσεις με πυροβολισμούς θεωρούνται σπάνιες στις Φιλιππίνες, στη χώρα καταγράφονται συχνά ένοπλες επιθέσεις εναντίον αιρετών αξιωματούχων ή υποψηφίων κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό του 2022, όταν τρεις άνθρωποι -ανάμεσά τους και μία πρώην δήμαρχος- έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με πυροβόλο όπλο κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα, στην πρωτεύουσα της χώρας.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

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