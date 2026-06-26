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Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη νήσο Μιντανάο των νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 29 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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