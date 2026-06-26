Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες

Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη νήσο Μιντανάο των νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 29 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

⚠️ BREAKING: A strong 6.7 magnitude earthquake has struck the Celebes Sea near Davao, Philippines.



The seismic tremor hit at a depth of 66 km with multiple shake reports incoming.



Lindol - Davao City - Sarangani - Philippines pic.twitter.com/gcbuSqYkFd