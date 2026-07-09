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Έντονη ανησυχία επικράτησε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στις Φιλιππίνες, όταν το ηφαίστειο Κανλαόν, στο νησί Νέγκρος, εξερράγη, προκαλώντας εκτεταμένη διασπορά ηφαιστειακής στάχτης στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS), η έκρηξη χαρακτηρίστηκε ως «μέτριας έντασης». Εκδηλώθηκε στις 7:30 το πρωί, είχε διάρκεια περίπου τριών λεπτών και συνοδεύτηκε από την εκτόξευση ενός πυκνού, σκούρου γκρίζου νέφους, το οποίο ανυψώθηκε σε ύψος δύο έως τριών χιλιομέτρων πάνω από τον κρατήρα.

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Huge eruption of the Kanlaon volcano in Negros Island Region, Philippines 🇵🇭 (09.07.2026)



Ash from the volcano is estimated to reach about 2-3 km into the sky. pic.twitter.com/fyGT7mc30i — Disaster News (@Top_Disaster) July 9, 2026

Το PHIVOLCS γνωστοποίησε επίσης ότι ο σταθμός παρατήρησης Upper Pantao κατέγραψε πυροκλαστικά ρεύματα, τα οποία κινήθηκαν στις νοτιοανατολικές πλαγιές του ηφαιστείου, φτάνοντας σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου από την κορυφή.

Οι άνεμοι μετέφεραν το σύννεφο της στάχτης προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας περιοχές όπως οι πόλεις Κανλαόν και Σαν Κάρλος. Στη Σαν Κάρλος, η ηφαιστειακή στάχτη κάλυψε οχήματα και καλλιέργειες, ενώ στην Κανλαόν καταγράφηκαν και πτώσεις πετρωμάτων.

Today, a major eruption at Kanlaon Volcano on Negros Island, Philippines. An ash plume rose 2–3 km (1.2–1.9 miles) above the crater, causing ashfall in nearby areas. Alert Level 2 remains in effect. pic.twitter.com/8XUqLTtRbn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 9, 2026

Η τέφρα έφτασε ακόμη και στο γειτονικό νησί Σεμπού, γεγονός που οδήγησε αρκετές τοπικές αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία των σχολείων για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Παράλληλα, η κυβερνήτης του νησιού έδωσε εντολή στο γραφείο διαχείρισης καταστροφών να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και έθεσε σε αυξημένη ετοιμότητα όλα τα δημόσια νοσοκομεία της επαρχίας.

Με πληροφορίες από The Star